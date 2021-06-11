Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов в интервью Kun.uz рассказал о деталях строительства гидроэлектростанций на реке Зарафшан в Таджикистане. Накануне президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали соответствующее соглашение о создании совместного акционерного общества по проекту двух ГЭС.

По словам главы Минэнерго, проект по возведению объектов будет реализован в два этапа. На первом построят ГЭС «Ёвон» мощностью 140 МВт, который будет вырабатывать 800 млн кВт⋅ч электроэнергии. Прогнозная стоимость — 282 млн долларов. На втором этапе ожидается строительство гидроэлектростанции «Фандарё» мощностью 135 МВт и стоимостью около 270 млн долларов, способной вырабатывать 600 млн кВт⋅ч.

Алишер Султанов подчеркнул, что заказчиком проекта будет выбрана компания, созданная при участии двух сторон. Источниками финансирования станут займы и гранты международных финансовых организаций, а также собственные средства сторон, вносимых в уставной фонд совместного предприятия.

«Если говорить о том, что это даст энергоснабжению Узбекистана, то стоить отметить, что для нужд Узбекистана гидроэлектростанции будут вырабатывать 1,4 млрд кВт⋅ч чистой электроэнергии», — уточнил министр. Он добавил, что в период эксплуатации ГЭС будут созданы новые рабочие места, а также обеспечен поток электроэнергии в регионы двух стран на основе паритета.

Глава Минэнерго указал, что за последние три года Узбекистан осуществляет сезонный импорт электроэнергии у Таджикистана.

«Но этот показатель снижается. В частности, на основе совместных соглашений в мае-сентябре 2020 года должны были импортировать 1,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии, а по факту получили только 566,7 млн кВт⋅ч. Но в этом нельзя кого-то винить. Этому есть объективные причины. На реке Вахш резко сократился объём воды, в результате упал уровень воды в водохранилище Норак. Согласно договору, подписанному в мае 2021 года, определён импорт 270 млн кВт⋅ч электроэнергии, но на практике получили только 197,4 млн кВт⋅ч», — пояснил Алишер Султанов и отметил, что такие факторы будут учитываться в новых подписываемых соглашениях.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон впервые анонсировали совместное строительство двух гидроэлектростанций на реке Зарафшан в Таджикистане в августе 2018 года. Тогда сообщалось, что общая мощность гидроэлектростанций составит 320 МВт, но теперь ожидается 275 МВт.