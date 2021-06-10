По итогам прошедших переговоров, прошедших между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, состоялась церемония подписания документов. Лидеры стран подписали совместное заявление, сообщила пресс-служба президента.

В присутствии глав государств состоялась церемония обмена подписанными соглашениями о создании узбекско-таджикской инвестиционной компании, о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий, в горной промышленности, о создании совместного акционерного общества по проекту строительства двух гидроэлектростанций ориентировочной мощностью 320 МВт на реке Зарафшан и о транзите грузов.

Кроме того, подписаны протоколы о внесении изменений в соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для диппредставительств, о внесении дополнений в соглашение о взаимных поездках граждан, программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и «дорожной карты» по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Всего было подписано 35 документов, охватывающих такие сферы, как энергетика, транспорт, автомобилестроение, электротехника, горнодобывающая и лёгкая промышленность, науку, образование, спорт и другие.

На брифинге для СМИ Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон отметили, что переговоры прошли в традиционно открытой, доверительной и дружественной атмосфере.





«Мы очень дорожим многовековой дружбой наших народов, которые крепко связывают общая история и культура, религия, духовные ценности и традиции… Дальнейшее укрепление добрососедских отношений с Таджикистаном является главным и неизменным приоритетом внешней политики Узбекистана. Мы внимательно рассмотрели весь комплекс вопросов дальнейшего развития многогранного сотрудничества. Замечу, что ни одного направление не осталось без внимания», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В ходе переговоров стороны определили новые точки роста, обозначили в качестве ориентира двукратное увеличение товарооборота уже в следующем году. Лидеры договорились максимально задействовать возможности регионов двух стран, «завязать» их на уровне районов.

Главы государств с удовлетворением отметили плодотворные итоги проведенных накануне визита Форума регионов и заседания Делового совета, а также факт подписания в рамках визита контрактов и инвестиционных соглашений на сумму свыше 1 млрд долларов.

Узбекистан и Таджикистан заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере транспорта и транзита. В ходе переговоров лидеры договорились и далее создавать благоприятные условия для увеличения железнодорожных, автомобильных и авиаперевозок.

В свою очередь, президент Эмомали Рахмон подчеркнул, что реализация совместных проектов в аграрной сфере, легкой, пищевой и горнорудной промышленности, гидроэнергетики позволит увеличить товарооборот и создать новые рабочие места. Он с удовольствием отметил расширение партнёрства в сферах образования и медицины, по совместному противодействию пандемии коронавируса.

Кроме того, лидеры условились активизировать взаимные обмены в сфере культуры, науки, здравоохранения и образования.

«Мы намерены всесторонне поддерживать деятельность медицинского центра и учебных заведений, построенных в наших странах и являющихся сегодня новыми символами укрепляющейся дружбы и партнёрства», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана заявил о полной поддержке Узбекистаном инициатив президента Таджикистана об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и создании специального Международного фонда по сохранению ледников.