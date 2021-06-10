Министерство народного образования Узбекистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали меморандум о реализации проекта по развитию STEM-образования в 7−11 классах школ. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе МНО.

АБР выделит на реализацию проекта льготный кредит в 100 млн долларов. Он будет поддерживать и улучшать стандарты учебных программ и учебников по предметам STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), подготовку и переподготовку учителей, закуп оборудования для школ, реконструкцию школьных зданий и развитие образовательных технологий. Кроме того, им предусмотрено совершенствование системы оценки знаний учащихся школ.

Проект будет реализован в соответствии с бизнес-планом страновых операций по Узбекистану на 2020−2022 годы, недавними государственными инициативами и Концепцией развития системы народного образования Узбекистана до 2030 года, отмечается в сообщении.