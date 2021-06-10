Министерство внутренних дел отказало проекту против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz в предоставлении информации о количестве уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с истязанием, физическим и моральным насилием. Об этом сообщила главный редактор Telegram-канала Nemolchi.uz Ирина Матвиенко.

Статистика была запрошена для подготовки аналитических материалов на ресурс Nemolchi.uz, а также для проведения исследований в рамках рабочей группы по борьбе с домашним насилием при Генеральной прокуратуре, членом которой является Ирина Матвиенко.

Главный редактор проекта запросила статистику возбуждённых дел за 2016−2020 годы по следующим статьям Уголовного кодекса:

Статья 103 (Доведение до самоубийства)

Статья 103−1 (Склонение к самоубийству)

Статья 105, часть 1 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение)

Статья 109 (Умышленное легкое телесное повреждение)

Статья 110, часть 1 (Истязание)

Статья 112 (Угроза убийством или применением насилия)

Статья 118, часть 1 (Изнасилование)

Статья 119, часть 1 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме)

Статья 121, часть 1 (Понуждение женщины к вступлению в половую связь)

Статья 136 (Принуждение женщины к вступлению в брак или воспрепятствование к вступлению в брак)

Статья 139, часть 1 и 2 (Клевета, в том числе размещенная в СМИ и интернете)

Статья 140, часть 1 и 2 (Оскорбление, в том числе размещенное в СМИ и интернете)

Статья 141−1, часть 1 (Нарушение неприкосновенности частной жизни)

Главный редактор проекта также просила предоставить информацию, сколько из открытых дел было доведено до конца, сколько закрыли в связи с примирением сторон.

В ответном письме Министерства внутренних дел, подписанном советником министра по информационной политике Шохрухом Гиясовым, говорится: «В соответствии со статьями 6 и 8 закона […] „Об открытости деятельности органов государственной власти и управления“ предоставление запрашиваемой вами информации считаем нецелесообразным».

В статье 6 вышеупомянутого закона указано: «Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и управления ограничивается в случае, если указанная информация отнесена в установленном законом порядке к сведениям, составляющим государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Перечень сведений, относящихся к информации о деятельности органов государственной власти и управления, доступ к которой ограничен, а также порядок отнесения сведений к такой информации устанавливается законодательством».

«У меня нет комментариев. Я демотивирована. Я не верю, что в Узбекистане кому-то наверху нужна свобода слова и нужна подотчетность органов власти перед народом. Прошло четыре года со смены президента, а СМИ до сих пор получают такие отписки», — написала главный редактор проекта.

Позже Ирина Матвиенко пояснила причины, по которым запрашивала информацию. По перечисленным выше статьям Уголовного кодекса дело может быть заведено только в частном порядке, то есть по заявлению потерпевшего. В исключительных случаях, когда потерпевший неспособен сам защитить свои права, прокурор обязан возбудить уголовное дело самостоятельно. Кроме того, по этим статьям, которые могут быть связаны с насилием в отношении женщины, предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением.

Ирина Матвиенко рассказала, что происходит, если дела по преступлениям против женщин возбуждают на основании заявления потерпевшей, а потом могут закрыть по примирению сторон:

преступник знает, что у потерпевшей есть возможность забрать заявление или не подавать его вообще. Преступник принимает насилие как норму жизни, за которую можно избежать ответственности;

жертва под давлением агрессора, близких или влиянием стереотипов не подаёт заявления или забирает его. Жертва принимает насилие как норму жизни, с которой нужно смириться;

свидетели молчат, понимая, что жертва может забрать заявление или обвинить свидетеля во вмешательстве. Свидетели принимают насилие как осознанный выбор некоторых людей;

участковые «тянут» с открытием дел, понимая, что через пару дней жертва может забрать заявление. Участковые принимают насилие как норму жизни, которая есть в семьях.

«Такой подход взращивает толерантность к насилию в отношении женщин, оно становится нормой жизни. Чтобы сформировать среду, нетолерантную к насилию, необходимо убирать из законодательства механизмы, косвенно позволяющие воспринимать насилие как норму», — подчеркнула главный редактор Nemolchi.uz.