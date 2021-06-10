Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана прокомментировала «Газете.uz» информацию на портале государственных закупок о планах приобрести две ручки с золотым покрытием премиум-класса.

Минобороны отмечает, что в последние годы сотрудничество Узбекистан расширяет и развивает с зарубежными странами сотрудничество в военной и военно-технической сферах. В свою очередь, «подписывается ряд нормативно-правовых документов, укрепляющих основу этого сотрудничества».

«В настоящее время существует необходимость в обновлении канцелярных принадлежностей, используемых при подписании важных документов по соглашениям о сотрудничестве с Министерством обороны Узбекистана и зарубежными оборонными ведомствами, и срок их службы подходит к концу», — отметили в министерстве.

По этой причине для организации протокольных мероприятий высокого уровня с зарубежными партнерами с участием руководства Министерства обороны и поддержания репутации Минобороны планируется использовать канцелярские товары всемирно известных фирм.

«Другими словами, принадлежности, используемые официальными лицами Узбекистана на международных мероприятиях, должны быть достойны международного престижа. С этой целью для изучения предложений местных предпринимателей, поставляющих данный вид продукции, Управление делами министерства разместило объявление о закупке ручек на специальном информационном портале exarid. uzex.uz», — указали в пресс-службе.

В Минобороны подчеркнули, что указанная в объявлении цена не является окончательной. После изучения всех предложений поставщиков будет принято окончательное решение на конкурсной основе. Планируется также рассмотреть товарные предложения других фирм, которые могут отвечать аналогичным требованиям.

«Хотим, чтобы активисты социальных сетей и все наши соотечественники, которые небезразличны к тратам госбюджета, знали, что этот товар будет закупаться за счёт внебюджетных средств министерства», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, в воинских частях, учреждениях и подразделениях Минобороны в настоящее время имеются хозрасчётные производственные предприятия и подсобные хозяйства (теплицы, рыбное хозяйство, пчеловодство, животноводство, садоводство, посевные площади), которые являются основными источниками внебюджетных средств Министерства обороны.

В интервью Kun.uz руководитель пресс-службы Минобороны Бахром Зульфикаров сообщил, что при размещении информации на портале госзакупок «произошло недопонимание» в описании и цене ручки.

«То есть на самом деле была заказана ручка золотого цвета. Это было неправильно понято, заказана ручка с золотым покрытием и установлена приблизительная цена в 15 млн сумов», — заявил он.

Экономист Ботир Кобилов в своём Telegram-канале поделился статьей журнала New York Magazine, где говорится, что президент США Джо Байден использует ручку от компании Cross стоимостью около 116 долларов.