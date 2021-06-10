Управление делами Министерства обороны Узбекистана 9 июня разместило объявление на портале государственных закупок о приобретении двух ручек с золотым покрытием премиум-класса. Стоимость ручек оценивается в 30 млн сумов — по 15 млн сумов каждая. На это обратил внимание Telegram-канал Kurbanoff.net.

Отбор наилучших предложений на государственную закупку продлится до 16 июня. «Газета.uz» сделала запрос в Минобороны, но пока не получила ответа.

Канцелярские товары премиум-класса приобретались госорганами и ранее. Например, Дом приёмов официальных делегаций при хокимияте Бухарской области 30 апреля 2021 года приобрёл две гелевые ручки бренда Montblanc (немецкий производитель эксклюзивных ручек, запонок, часов и других аксессуаров) за 13,2 млн сумов каждая (всего 26,4 млн сумов) и настольный набор Montblanc за 55,6 млн сумов.

Дирекция государственных резиденций Управления делами Администрации президента 15 октября 2018 года закупала продукцию Montblanc на 51 млн сумов.