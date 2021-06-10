Правление Центрального банка на заседании 10 июня приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14%, сообщила пресс-служба ЦБ.

Это решение принято в целях обеспечения сбалансированности между достижением прогнозных показателей инфляции к концу года и поддержанием роста экономики в условиях восстановления экономической и инвестиционной активности, говорится в сообщении. При этом, отметили в ЦБ, на фоне замедляющейся базовой инфляции на отдельные группы товаров сохраняются риски роста цен.

Инфляция

В мае 2021 года годовой уровень инфляции составил 10,9%, немного ускорившись по сравнению с апрелем (10,7%). Рост цен в группе продовольственных товаров составил 14,4% против 13,6% месяцем ранее, что явилось одним из основных факторов инфляции.

Изменение цен на продовольственные товары, с одной стороны, вызвано значительным ростом мировых цен на растительное масло, сахар и мясные продукты, с другой стороны — с изменением погодных условий, наблюдавшихся в зимне-весенний период, что задержало сбор урожая фруктов и овощей и снизило ожидания относительно прошлогодних показателей.

Ежегодный рост цен на непродовольственные товары и тарифы на услуги оказывал понижающее влияние на общую инфляцию, и в мае составил 8,2% и 8,5% соответственно.

Уровень базовой инфляции, рассчитываемый путем исключения цен на фрукты и овощи, подверженных сезонным колебаниям, и регулируемых цен, постепенно снижался с начала года (12,1%), и в мае составил 10,9% в годовом выражении, выровнявшись с темпами общей инфляции.

Инфляционные ожидания и ощущаемая инфляция

Инфляционные ожидания и ощущаемая инфляция демонстрировали рост в апреле как следствие резкого повышения некоторых основных продовольственных товаров. В мае инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства характеризовались снижением, составив 16,4% и 16,5% соответственно, но все еще сохраняются на высоком уровне относительно текущей инфляции.

Ощущаемая инфляция также имеет тенденцию к понижению. При этом, отмечает ЦБ, ощущаемая населением инфляция в мае составила 17,2%, а среди субъектов предпринимательства данный показатель снизился до 16,8%.

Снижение инфляционных ожиданий к концу года в первую очередь будет обусловлено стабилизацией цен на основные продовольственные товары, а также балансом между потреблением и предложением в экономике, считают в Центробанке.

Внутренние экономические условия

В январе-апреле объем промышленного производства увеличился на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, а объем оказанных услуг увеличился на 19,8%. В целом, темпы роста в данных секторах ускорились по сравнению с темпами роста в конце I квартала.

С ростом в экономике потребительской активности увеличивается объем торговли и оказываемых платных услуг. Объем поступлений в кассы коммерческих банков от торговли и платных услуг в январе-мае составил 19,6 трлн сумов, что значительно выше показателей 2019 года (11 трлн сумов) и 2020 года (6,1 трлн сумов).

Основным фактором, поддерживающим экономический рост и инвестиционную активность в стране к концу года, как ожидается, станет фискальное стимулирование. Общий дефицит бюджета прогнозируется выше прошлогоднего показателя, а рост социальных пособий, пенсий и зарплат приведет к увеличению потребительского спроса в экономике, отметили в ЦБ.

Внешнеэкономические условия

В первые пять месяцев года внешнеэкономические условия для экономики Узбекистана были умеренными.

Основные страны-торговые партнеры (за исключением Турции) с начала года не отмечали резких курсовых колебаний национальных валют.

Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, в апреле рост ВВП основных торговых партнеров — России, Китая и Казахстана — изменился в положительную сторону.

Цены на золото на мировых рынках в апреле-мае вновь восстановились, приблизившись в июне к показателям начала года. Цены на медь демонстрирует рост с определенной волатильностью.

В январе-мае объём экспортных поступлений (без учета золота и газа) составил 3,9 млрд долларов, что в 1,5 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года (2,5 млрд долларов) и на 39% больше, чем в 2019 году (2,8 млрд долларов).

Объем трансграничных переводов в страну за 5 месяцев составил 2,6 млрд долларов, что на 43% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года (1,8 млрд долларов), и на 30% — относительно аналогичного периода 2019 года (2 млрд долларов). Это служит фактором поддержания потребительской и инвестиционной активности населения, подчеркнули в ЦБ.

«Данные факторы, в свою очередь, стабилизировали объем предложения на внутреннем валютном рынке и сыграли важную роль в формировании курса национальной валюты», — говорится в сообщении ЦБ. За первые пять месяцев года обменный курс сума варьировался в пределах 10455−10610 сум за доллар США.

Денежно-кредитные условия

В течение последних двух месяцев процентные ставки денежного рынка снижались на фоне роста ликвидности в банковской системе. В мае наблюдались случаи выхода средневзвешенных процентных ставок и индекса Uzonia за пределы нижней границы процентного коридора Центрального банка.

Это, в свою очередь, привело к возникновению отрицательного спреда процентных ставок денежного рынка с основной ставкой, составившего к концу мая минус 2 процентных пункта. Это требует более активного использования инструментов регулирования ликвидности, заявили в ЦБ.

С этой целью Центральный банк увеличил объем операций по привлечению ликвидности. В частности, если в апреле-мае среднемесячный размер депозитных аукционов увеличился в 1,6 раза по сравнению со среднемесячным показателем I квартала, то объем среднедневных овернайт депозитов увеличился в 1,8 раза. Среднемесячный объем выпущенных в апреле-мае в обращение облигаций был больше в 3 раза относительно среднемесячного показателя I квартала.

С восстановлением экономики спрос на кредиты также растет. За первые 5 месяцев текущего года объем кредитов, выданных коммерческими банками, составил 64,2 трлн сум, что на 13,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, и на 8,2% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Оживление экономической активности и постепенный возврат финансового положения хозяйствующих субъектов к допандемическим уровням за первые 5 месяцев оказало положительное влияние на уровень возвратности кредитов, что увеличило этот показатель (70%) относительно аналогичного периода прошлого года (56%).

В мае средневзвешенные процентные ставки физических лиц по депозитам в национальной валюте составили 19,4%, а юридических лиц — 15,8%.

В условиях формирования процентных ставок по депозитам выше уровня текущей инфляции и инфляционных ожиданий, а также относительно стабильной динамики обменного курса произошел значительный рост объема срочных депозитов в национальной валюте. В частности, в январе-мае совокупные срочные депозиты в национальной валюте увеличились на 19,6%, срочные депозиты физических лиц — на 27,4%.

Неопределенности и риски

Анализ рисков инфляции свидетельствует о том, что в последние месяцы вес факторов, повышающих инфляцию, стал относительно высоким и требует ускорения реализации системных мер, направленных на сдерживание инфляционных процессов, заявили в ЦБ. В первую очередь, это связано с обеспечением соответствия темпов роста объемов кредитования с ростом номинального ВВП, поддержанием положительного уровня реальных процентных ставок на денежном рынке (в районе 2−3%).

Увеличение объема фискальных стимулов в ближайшие месяцы может привести к определенному инфляционному давлению, поскольку возможно непропорциональное изменение совокупного предложения росту потребления и инвестиционного спроса, считают в Центробанке.

Кроме того, в ближайшие месяцы факторы инфляции с точки зрения её структуры будут в значительной степени связаны с динамикой цен на основные продовольственные товары на мировых рынках, предложением фруктов и тенденциями на рынках автомобильного топлива и строительных товаров, ожидают эксперты.

В свою очередь, на мировых рынках цены фьючерсных контрактов на основные продовольственные товары в октябре-ноябре текущего года незначительно снижаются относительно текущих значений.

Изменяющиеся погодные условия (дефицит водных ресурсов на полях и пастбищах), наблюдаемые с начала этого года, могут оказать влияние на цены на корма и процесс повторной посадки овощных культур, что может оказать повышательное давление на цены на мясную продукцию и овощи, предупредили в ЦБ.

Для минимизации влияния вышеперечисленных факторов необходимо стимулирование конкуренции на потребительских рынках, расширение рынков и торговых сетей, увеличение возможностей выращивания и производства основных продовольственных товаров, выделение необходимых земельных площадей и водных ресурсов под посадку продовольственных культур, подчеркнул регулятор.

В сложившейся на сегодняшний день ситуации и ожидаемых экономических условиях, текущий уровень основной ставки Центрального банка достаточен для обеспечения оптимальных денежно-кредитных условий по достижению прогноза инфляции на 2021 год, добавили в ЦБ.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 22 июля.