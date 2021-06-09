В возрасте 72 лет скончался заслуженный журналист, главный редактор газет «Ўзбекистон овози» и «Голос Узбекистана» Сафар Остонов, сообщили «Газете.uz» в Творческом союзе журналистов Узбекистана.

В организации отметили, что смерть наступила 8 июня. Сообщается, что в последнее время он проходил лечение. По данным Kun.uz, журналист перенёс коронавирус в апреле-мае.

Сафар Остонов родился 13 октября 1948 года в Самаркандском районе Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный университет в 1972 году, по специальности — журналист.

Трудовую деятельность начал в 1971 году корректором в республиканской молодёжной газете. В 1990—1996 годы работал главным редактором газеты «Спорт» и «Футбол Узбекистана», в 1996—2002 годы — ведущим консультантом, консультантом в Аппарате президента Узбекистана.

С 2002 года он занимал должность главного редактора газет «Ўзбекистон овози» и «Голос Узбекистана».

В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного журналиста Узбекистана. Он был членом Союза писателей.

В 2019 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от фракции НДПУ.