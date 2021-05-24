С 15 июня авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет полеты из московского аэропорта «Домодедово», сообщила пресс-служба компании.

«Принятие решения о возобновлении полетов обусловлено, в первую очередь, обеспечением комфорта и повышением уровня обслуживания пассажиров на рейсах Узбекских авиалиний», — говорится в сообщении.

«Партнерство Uzbekistan Airways и „Домодедово“ создаст благоприятные условия для динамичного развития туризма в Узбекистане за счет широкой географии полётов авиакомпаний-партнеров аэропорта и трансферных рейсов», — отметили в авиакомпании.

«Наше сотрудничество откроет для пассажиров новые возможности, чтобы значительно сэкономить время и расходы на перелеты», — отметил региональный представитель Uzbekistan Airways в РФ Акмаль Джураев.

«Мы открываем новую страницу партнёрства и нацелены использовать технологии и компетенции аэропорта, чтобы укрепить позиции Uzbekistan Airways на рынке. Уверен, что богатая история и культура Узбекистана привлекут внимание туристов, а комфорт и сервис на рейсах авиакомпании предопределят выбор в пользу вылета из „Домодедово“» — сказал директор московского аэропорта «Домодедово» Андрей Павлов.

Напомним, в октябре 2018 года все рейсы «Узбекистон хаво йуллари» (нынешняя Uzbekistan Airways) из Узбекистана в Москву были переведены из «Домодедово» во «Внуково». Это решение объяснялось экономической целесообразностью.