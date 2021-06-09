Агентство «Узавиация» 8 июня выдало казахстанской компании Air Astana разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан по маршрутам Туркестан-Ташкент и Алматы-Самарканд, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

В Минтрансе напомнили, что казахстанский авиаперевозчик с ноября 2010 года уже осуществляет регулярные рейсы из Нур-Султана и Алматы в столицу Узбекистана.

В феврале ведомство сообщало, что ведет переговоры с казахстанской стороной об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, открытия новых маршрутов, в частности, налаживание регулярного авиасообщения из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.