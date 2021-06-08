Президент Шавкат Мирзиёев присвоил альпинисту Сергею Денисенко, взошедшему на Эверест и водрузившему на вершине флаг Узбекистана, почётное звание «Узбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана»). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ночью 8 июня Сергея Денисенко торжественно встретили в Международном аэропорту Ташкента. Во встрече участвовали представители Министерства туризма и спорта, Национального олимпийского комитета, семья и близкие альпиниста и СМИ.

Во вторник утром в Минтуризма и спорта прошла церемония награждения, на которой альпинисту помимо нагрудного знака вручили подарок президента — автомобиль Trailblazer.





Сергей Денисенко стал первым альпинистом Узбекистана, которому удалось покорить высочайшую точку планеты — Эверест (8848 м) с южного склона. 1 июня альпинист добрался до вершины на Гималайском хребте и установил на ней флаг Узбекистана. Он посвятил своё достижение 30-летию независимости страны.

Фото: Telegram-канал Mysterious Uzbekistan.