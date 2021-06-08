За два года Golden House представил пять комфортабельных жилых комплексов под гостеприимным кодовым названием Assalom, которые уже успели полюбиться жителям столицы. И девелопер продолжает воплощать мечты о доступном и комфортабельном жилье в реальность.

Пять дверей в новую жизнь

Жилые комплексы Assalom объединены одной идеей — погрузить жителей в комфортную и яркую реальность. Assalom Do‘rmon Yo‘li, Assalom Maxtumquli, Assalom Maxtumquli 2, Assalom Havo и Assalom Sohil представляют собой неповторимые проекты, выполненные с учетом всех современных тенденций строительства и обустройства.

Все эти комплексы построены современным способом сборно-монолитного домостроения из энергосберегающих конструкций. Они расположены вблизи центра города, но при этом являются оазисами, наполненными зеленью и свежим воздухом. А еще девелопер предлагает квартиры с готовым ремонтом — вам осталось лишь сделать уверенный шаг навстречу новой жизни.





Assalom Sohil сформирован как самостоятельный район со всей необходимой инфраструктурой. Именно за это жилой комплекс девелопер удостоился международной награды CRE AWARDS 2020 в номинации «Город в городе». Комплекс располагается в Яшнабадском районе рядом с набережной, поэтому микрорайон наполнен свежим и бодрящим воздухом. Комфортабельные дома имеют интересную переменную этажность (9−16 этажей). К продаже представлены двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры с несколькими типами планировок.





Assalom Maxtumquli уже полностью заселен и стал популярным. Поэтому девелопер решил возвести второй жилой комплекс Assalom Maxtumquli 2, который также расположился в Яшнабадском районе по улице Махтумкули. Яркие и красочные девятиэтажные дома находятся рядом с трехуровневой транспортной развязкой столицы, что помогает быстро добираться до нужных мест. Комплекс включает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с видом на горы.





Следующий лидер продаж — ЖК Assalom Do‘rmon Yo‘li. Он находится в Мирзо-Улугбекском районе на пересечении улиц Тимур Малика и Дурмон Йули, и уже заселен на 80%. Комплекс так же, как и все постройки Assalom, располагает возможностями для вечерних прогулок, которые будут очень кстати после длинного рабочего дня. Здесь есть аллеи и прогулочные дорожки, расположенные вдоль Академии МВД, а еще недалеко находится парк культуры и отдыха имени Гульшан. Девелопер предлагает одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры разной планировки.





Совсем недавно в Ташкенте запустили новый проект, который тоже стал частью семьи Assalom. Воздушные постройки с планировками по европейским стандартам сочетают современную яркую городскую жизнь с тишиной природы. Все это — новый Assalom Havo. Он представляет собой восемь пятиэтажных домов, которые занимают большую площадь в 2,12 га. Покупателей ждет красивая новая жизнь с аристократическим шармом, а выбирать можно из одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

Комплексы привлекают продуманной авторской архитектурой и благоустроенной территорией с современными решениями. Они оборудованы яркими детскими площадками и озелененными зонами, где можно найти вдохновение и отдохнуть. Также предусмотрены современные парковочные решения и внедрены системы безопасности.

Каждый жилой комплекс имеет отличительный шарм, но объединяет их одно — желание стать подходящим домом для вашей семьи, который доступен каждому.





И по традиции Golden House напоминает, что розыгрыш путевок в солнечную Турцию для всех покупателей недвижимости в проектах Assalom продолжается. До 12 июня у вас есть шанс отпраздновать покупку дома мечты в шикарном отпуске.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Cайт: gh.uz

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