Студенческая жизнь — это не только получение знаний. Во время учебы в университете нужно научиться применять навыки на практике, действовать в команде и налаживать новые контакты. Именно поэтому важно организовывать и делать разнообразным досуг студентов.

TEAM University уделяет большое внимание внеучебным активностям и мероприятиям, которые включают в себя стажировки, бизнес-завтраки с успешными предпринимателями, студенческие конференции, а также гостевые лекции и студенческие клубы.

Стажировки с первого курса

Начиная с первого курса студенты TEAM получают возможность стажироваться в крупнейших организациях Узбекистана. В рамках стратегии по предоставлению практических знаний и навыков для студентов TEAM University подписал соглашения с более 15 компаниями, которые предоставляют различные вакансии для студентов в рамках программ стажировок. Среди них Hilton Tashkent City Hotel, Kapitalbank, korzinka.uz и многие другие.

Программы стажировок в TEAM University нацелены на предоставление образования практическим путем. Университет поощряет работодателей, увеличивающих количество вакансий, и студентов, подающих на них. На данный момент имеется более 100 вакансий для стажировки.





Благодаря программам студенты могут:

получить ценный опыт работы, развить и усовершенствовать навыки;

изучить возможности для карьеры и получить преимущество на рынке труда;

познакомиться с профессионалами, а также повысить уверенность в себе.

Один из студентов TEAM University Муниса Собирова успешно зарегистрировалась на программу стажировок от TEAM University и уже в полную силу выполняет обязанности SMM-менеджера в сети коворкингов GroundZero.

«У меня появилась возможность сформировать и укрепить свои навыки в качестве SMM-специалиста. Кроме того, я получаю эксклюзивный опыт, работая бок о бок с людьми, занимающими руководящие должности. Для меня большая честь получить возможность работать стажером в этой организации. Я искренне думаю, что это отличный опыт для меня, и хочу искренне поблагодарить TEAM University за то, что он предоставил нам, студентам, так много возможностей для участия в программах стажировки в ведущих местных компаниях, в которых мы можем развиваться вне нашей учебы», — поделилась Муниса своим опытом.

Конференция MUN (Model United Nations)

Каждый год TEAM University планирует проводить Конференцию TEAM MUN (Model United Nations), которая является синтезом научной конференции и ролевой игры, в ходе которой студенты приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к компромиссу.





С 10 по 11 апреля в TEAM University проходила студенческая конференция TEAM MUN-2021. Она была организована при содействии представительства ООН в Узбекистане, а также при спонсорской поддержке King’s Academy и GroundZero. Мероприятие физически объединило участников из разных образовательных учреждений Узбекистана и всего мира в специальном онлайн-комитете.

С приветственной речью выступил первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев и ректор TEAM University Алан Питер Франс. Кроме них доклады подготовили такие известные деятели, как бывший министр по внешнеэкономическим связям Республики Узбекистан Алишер Шайхов, посол Великобритании в Республике Узбекистан Тимоти Торлот, а также Азиза Умарова, Никита Макаренко и другие. Завершил конференцию и вручил сертификаты делегатам постоянный представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане Ю Ю.

В конференции приняли участие более 100 делегатов. Они были поделены на пять групп по 20 человек, чтобы симулировать ряд комитетов — по правам человека, по экономическим и социальным вопросам и комиссию по наркотическим средствам. Также делегаты имитировали работу Всемирной организации здравоохранения и комитета по экологии. Поднимались вопросы, связанные с обеспечением доступа к психиатрической помощи нуждающимся, а также равного доступа к вакцинам.

Бизнес-завтраки с предпринимателями

TEAM University регулярно организует бизнес-завтраки для студентов с участием успешных предпринимателей Узбекистана. Общаясь с приглашенными гостями, студенты могут получить эксклюзивный опыт, обсудить возможность запуска собственных стартапов, а также нынешние тренды в бизнесе и предпринимательской экосистеме.

Один из бизнес-завтраков посетил казахский бизнесмен международного уровня, инвестор и меценат Маргулан Сейсембаев.





В священный месяц Рамадан университет организовал аналогичное мероприятие — бизнес-ифтар. На бизнес-ифтарах участвовали основатель Dekos и M-Faktor Хасан Мамасаидов, основатель компаний Express 24 и My Taxi Акмаль Пайзиев, основатель Top-Contact Лазиз Адхамов и другие.

Гостевые лекции и мастер-классы от специалистов рынка

Каждый месяц TEAM University проводит гостевые лекции для студентов. Приглашенные спикеры — успешные специалисты рынка Узбекистана, которые делятся опытом разных этапов своей карьеры. Также лекции включают в себя интерактив и неформальное общение студентов TEAM со спикерами.





Представители местных и зарубежных организаций проводят мастер-классы и семинары на актуальные темы в сфере предпринимательства, бизнеса, экономики и прочих. На гостевых лекциях выступали представители Express 24 и MyTaxi, korzinka.uz, Smart Group, Amirsoy и Bellstore.

Индустриальные визиты в местные организации

В рамках стратегии по предоставлению практико-ориентированного образования, TEAM University ежемесячно организует индустриальные визиты в крупные компании страны. В ходе индустриальных визитов студенты TEAM знакомятся с компаниями, изучая внутренние операционные процессы.

Студенты TEAM University уже успели посетить такие организации, как CLG Auto Leasing, главный офис сети супермаркетов korzinka.uz, Узбекско-Китайский Торговый Дом, IT-Park и один из крупнейших отелей Узбекистана Hilton Tashkent City.

Спорт и студенческие клубы





Университет уделяет большое внимание образу жизни своих студентов. Каждую неделю проводятся мероприятия по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, а также занятия по стретчингу и йоге. Более того, университет организует походы в горы, а также другие мероприятия на открытом воздухе. Помимо спорта TEAM University предоставляет на выбор студентам членство в различных университетских клубах: математическом, клубе читателей и других. Студенты TEAM могут организовать собственный клуб в зависимости от интересов и хобби.

Прием документов в TEAM University на 2021−2022 учебный год продолжается.

Требования для поступления:

аттестат или диплом об общем среднем образовании;

признанный сертификат о знании английского языка: IELTS 5.5 Overall (Writing 5.0), TOEFL IBT (72) или Duolingo (90). TEAM University предоставляет возможность сдать тест Duolingo в кампусе с соблюдением всех правил теста;

заполненная анкета университета на сайте. Анкету можно заполнить в кампусе TEAM University при поддержке консультантов.

Подать документы можно по ссылке.

Телефон: (+998) 71−202−30−31.

Сайт: teamuni.uz

Telegram: t.me/TEAMuniversityuz

Instagram: @teamuni_uz

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