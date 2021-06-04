Правоохранительные органы Узбекистана и Таджикистана должны наладить совместные мероприятия по борьбе с наркотрафиком, проходящим через территорию двух стран, считает заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов.

«Необходим комплексный план совместных мероприятий, предусматривающий проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе контролируемых поставок и проверочных закупок», — сказал он 3 мая в ходе проходящей в Душанбе конференции «Новые точки роста дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан».

Эксперт считает, что в условиях нестабильной ситуации в Афганистане, а также значительного упрощения режима пересечения госграницы между Узбекистаном и Таджикистаном вопрос борьбы с наркотрафиком представляет особую важность.

Акрамжон Нематов сообщил, что в настоящий момент ведется работа по подготовке к подписанию соглашения о сотрудничестве между МВД Узбекистана и агентством по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана. «Важно не ограничиваться принятием соглашения», — отметил эксперт.

Представитель ИСМИ также полагает целесообразным наладить организацию совместных мероприятий по профилактике незаконного потребления и оборота наркотиков,

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в данной сфере.

«Актуальным является обмен данными о новых психоактивных веществах и синтетических наркотиках, формах и методах распространения их в онлайн-пространстве», — добавил Акрамжон Нематов.