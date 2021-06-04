Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня провёл совещание по вопросам совершенствования земельных отношений. «Газета.uz» приводит дополнительные выдержки из презентации о планируемых изменениях в порядке выделения земель, которая была представлена на собрании.

«Сегодня у нас на повестке очень сложный вопрос, так как принимаемые меры по обеспечению верховенства закона в этой сфере не дают положительного результата, особенно на примере случаев в Самарканде, Андижане и других областях. Земля — имущество, кормящее народ. Мы должны совершенно поменять свое отношение к ней, — отметил глава государства.

По его словам, в Узбекистане принимаются законы, но необходимы люди, которые будут «исполнять и доставлять их на места». Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость обеспечения верховенство закона. Он анонсировал создание Координационного совета, председателем которого станет сам генеральный прокурор.

«Людей кормит земля. Мы дали молодёжи земли. Хоть 70% из них стали получать прибыль? Стали и это продолжится. Наша самая большая боль — это же удовлетворение потребностей людей, обеспечение их работой. Это имущество нашего народа. Почему я сделал кластеры? Нужно получать большой урожай с маленького участка земли, получать выгоду. Земель Узбекистана хватит, чтобы прокормить народ Узбекистана, если принимать рациональные решения»,

Как планируется выделять земли





В частности, предлагается отменить практику выделения земель на правах пожизненного наследуемого владения, постоянного владения, временного пользования. Таким образом, виды земельных прав будут сокращены с 6 до 3 (право собственности, аренды и постоянного пользования). На слайде презентации приводятся примеры России, Азербайджана и Казахстана, где указаны эти три вида земельных прав, а также Германии, США, Бразилии и Японии — право собственности и аренды.

По этой причине планируется внедрить порядок предоставления земель частному сектору на правах собственности и аренды, иностранным лицам — только на правах аренды (до 25 лет), государственным организациям — на праве постоянного пользования. При этом отменяемые права на ранее выданные земли сохраняются.

Кроме того, будет отменена практика выделения, а также прямого и безвозмездного предоставления земель негосударственному сектору решением хокима. С 1 октября в Каракалпакстане, областях и Ташкенте свободные земельные участки несельскохозяйственного назначения для предпринимательской и градостроительной деятельности предоставляются исключительно через электронный онлайн-аукцион на торговой площадке «E-IJRO AUKSION», за исключением случаев предоставления земельных участков в соответствии с решениями президента и Кабинета министров.





Но на практике в 23 случаях хокимы могут выделять земли напрямую и безвозмездно: для промышленных зон, в рамках молодёжных программ и других.

Русланбек Давлетов сообщил, что внедряется совершенно новый порядок выделения земель предпринимателям через аукцион.

«Система E-IJRO AUKSION внедрена недавно. С 2020 года по сегодняшний день свыше 26 тысяч земельных участков выделены предпринимателям через аукционы. При этом в 23 случаях были исключения — у местных органов были возможности прямого выделения земель. Это, конечно же, приводит злоупотреблению [полномочиями], субъективизму. Чтобы предотвратить такие случаи, глава государства дал поручения принять меры с точки зрения социальной справедливости, борьбы с коррупцией. На этой электронной платформе, в законодательстве теперь не останется ни одного исключения», — заявил он.

Кроме того, будет введена процедура продажи земель несельскохозяйственного назначения частному сектору только через аукцион. Земли несельскохозяйственного назначения могут быть проданы в частную собственность только гражданам и юридическим лицам Узбекистана, а земли, которые не могут быть приватизированы, — на основе права аренды.

Для некоторых категорий граждан (военные, малообеспеченные семьи, попавшие под снос) вместо прямого и безвозмездного предоставления земель будут компенсировать затраты на их покупку через аукцион.





Земли, находящиеся во владении физических и юридических лиц, разрешат приватизировать за плату — в 20-кратном размере земельного налога и на основе закона «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения».

Будет внедрен порядок предоставления земель сельскохозяйственного назначения только на условиях аренды. Такие земли будут предоставляться гражданам и организациям (за исключением иностранных) на основе открытого конкурса. Сейчас ООО и дехканские хозяйства могут получить земли без конкурса. Приём заявок на открытый конкурс, сбор и оценка информации о претенденте будут осуществляться в электронном виде.

При этом, согласно предлагаемому порядку, выделять земли без конкурса разрешается на основе постановлений правительства в следующих случаях:

государственным научно-исследовательским и образовательным учреждениям — на основе предложения Министерства сельского хозяйства;

— на основе предложения Министерства сельского хозяйства; кластерам — при размещении средств на депозите которые равны стоимости двух земельных нормативов, на основе предложений Министерства сельского хозяйства и хокимов областей;

— при размещении средств на депозите которые равны стоимости двух земельных нормативов, на основе предложений Министерства сельского хозяйства и хокимов областей; инициатору крупного инвестиционного проекта, определённого через систему swiss challenge по выбору самого лучшего предложения (швейцарский вызов). Стоимость проекта должна составлять не менее 10 млн долларов, сумма первоначального депозита — 10%.





Планируется отменить порядок выделения земель для создания сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) садоводства, огородничества и виноградарства, ведения подсобного сельского хозяйства.

Более того, полномочия хокимов областей и районов по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения предусматривается передать Кабинету Министров и президенту. Намечено отменить порядок выделения земель конкретной организации или гражданину постановлением президента.

На совещании обсуждены вопросы совершенствования механизмов контроля за землепользованием.

В частности, будет полностью упразднено право хокимов районов принимать решения о выделении и возврате земель. Все решения хокимов области касательно земельных отношений будут проходить юридическую экспертизу в территориальных управлениях юстиции.

Вместе с тем ожидается усиление ответственности за земельные правонарушения.