Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), возглавляемая первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком посетит Узбекистан 7−9 июня, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе банка.

Делегация встретится с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым и заместителем премьер-министра — министром экономического развития и сокращения бедности Джамшидом Кучкаровым в Ташкенте. К встречам присоединится новый управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай.

Во время визита Юрген Ригтеринк проведёт церемонию открытия нового регионального офиса ЕБРР в Ургенче. Сейчас у банка два офиса в стране: в Ташкенте и в Андижане.

Он также подпишет проектные соглашения в области инфраструктуры и финансового сектора и запустит несколько инициатив, которые будут продвигать экологически безопасные меры и способствовать достижению Узбекистаном углеродной нейтральности к 2050 году, отметили в пресс-службе.

Кроме того, первый вице-президент ЕБРР встретится с высшим руководством деловых партнёров ЕБРР в стране, крупными международными инвесторами и местными представителями международных финансовых организаций.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана более 2 млрд евро в рамках 92 проектов.