Golden House продолжает рассказывать об одном из необычных жилых проектов столицы. Британский квартал Greenwich уже успел покорить любителей роскоши и комфорта. Недвижимость с большой площадью — это не только простор и лабиринт комнат. Здесь есть огромное пространство для полета фантазии, которому способствует наполненность естественным светом и свежим воздухом.





Greenwich представляет квартиры внушительных размеров для больших семей — от 91,88 до 173,71 кв. м. Можно представить множество интересных для новой комфортной жизни. Жителей британского квартала ждет ежедневная свобода и возможность уединиться в просторах квартиры.

Еще раз про свет

Главный плюс огромных квартир от Greenwich — это планировки комнат и большое количество панорамных окон. Свободное пространство пропитано естественным светом и способствует особой теплой атмосфере домашнего уюта. Жители навсегда забудут о том, что такое жизнь в четырех стенах, ведь дом в Greenwich — это целый отдельный мир.





Девелоперу удалось наполнить волшебным светом каждый уголок дома. Авторы проекта ориентировались на современные тенденции строительства. Это коснулось и размещения окон, балконов и лоджий. Каждый объект британского квартала реализуется по принципу «никаких темных зон».

Квартира мечты

Многие представляют квартиру мечты, в которой функционируют два санузла, есть личная библиотека и гардероб. Простор квартир от Greenwich предоставляет возможность воплощать эти мечты в реальность. Можно выделить личный уголок и даже комнату почти под любое увлечение.

Для большой семьи подарком станет место для праздничного стола, за который теперь поместятся не только близкие, но и гости, которые будут рады полюбоваться новой недвижимостью. Глава семьи может рассчитывать на кабинет, где можно воссоздать серьезную рабочую зону, а в соседней комнате расположить игровую или спортивную. Таким образом, можно представить много вариантов.





Для облегчения выбора планировки Golden House предлагает чудесную возможность спроектировать будущую площадь, заглянув в шоурум, который расположен в офисе продаж и дает эффект реального присутствия. Так можно воочию представить, как будет выглядеть каждая комната.

Квартиры мечты славятся не только большим количеством ванных комнат, но и достаточно просторными лоджиями. Так, в проекте трех- и четырехкомнатных квартир представлены лоджии от 4,13 до 19,98 кв. м.

Британский шарм

Тематический проект Golden House выполнен в классическом английском стиле. Фасад из кирпича способствует сохранению тепла зимой и прохлады летом. Авторы спроектировали квартиры так, что планировка обеспечивает сквозное проветривание и доступ воздуха в каждый уголок. Помимо больших лоджий в квартирах есть навесные балконы, которые выходят исключительно в тенистые дворы, закрытые для автотранспорта. Так достигается покой и тишина для жителей и безопасная игра детей во дворах.





Квартиры бизнес-класса представлены без ремонта, чтобы клиент мог реализовать все свои задумки. Недвижимость сдается с перегородками из кирпича и штукатуркой. Новоселов уже будут ждать современные энергосберегающие окна с подоконниками. Заботясь о тепле, девелопер встроил двухконтурные котлы и радиаторы отопления. Стоит воспользоваться возможностью и забрать ключ от металлической входной двери в новую сверхкомфортную жизнь.

Семейный квартал станет территорией для счастливой жизни. Сказка с прекрасными архитектурными решениями, благоустроенными дворами и просторными квартирами станет реальностью. Можно посетить шоурумы и подобрать дом мечты.

«Окунитесь в мир комфортной британской жизни вместе с Greenwich».

Центральный офис продаж Golden House: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: Orient Finans Bank, ЖК «Новомосковская».

Адрес офиса продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фурката.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Сайт: greenwich.uz

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Instagram: @goldenhouseuz

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