Президент Шавкат Мирзиёев во время посещения пограничного таможенного поста «Айритом» в Термезском районе Сурхандарьинской области 1 июня побеседовал с журналистами, передаёт корреспондент «Газеты.uz».





Отвечая на вопрос телеканала «Узбекистан 24», глава государства высказался о дальнейшем развитии Сурхандарьи.

Шавкат Мирзиёев перечислил точки роста в Сурхандарьинской области — переработка сельскохозяйственной продукции, производство строительных материалов, медицинский туризм.

Для этого по итогам визита глава государства намерен принять меры по поддержке бизнеса в стране с учётом условий в Сурхандарьинской области и создать для неё «особые условия».

«Почему Сурхандарья? Мы должны какие-то налоги снизить для Сурхандарьи, потому что всё же это не Самарканд. Это [экономически замкнутая] область, где нам надо создать равные условия предпринимателям, чтобы и в Ташкенте, и в Сурхандарье были равные условия. Когда он выпускает продукцию, но не может её реализовать, потому что затраты на дорогу, транспортные затраты — вот тут мы будем принимать особые условия для Сурхандарьи», — отметил он.

Президент предложил до 1 января 2024 года освободить новые предприятия в Бандиханском, Кызырикском, Музрабатском и Шерабадском районах от налогов на землю, имущество, налога на оборот с малого бизнеса, фиксированного налога на прибыль для индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, он указал, что до 1 января 2024 года вновь созданные предприятия в горных и засоленных районах региона должны быть освобождены от указанных налогов, а ставка налога на прибыль должна быть снижена вдвое.

Ответственным лицам поручено в течение месяца внести в Налоговый кодекс соответствующие поправки по данным льготам и внести в Кабинет министров законопроект об их применении с 1 июля.

Президент во время посещения тепличного комплекса в Шерабадском районе. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Шавкат Мирзиёев считает, что главная проблема в области — обеспечение поливной и питьевой водой.

«Обеспечение Андижанской области мы как решаем? Мы с Ханабада [прокладываем] трубу — самотёком идёт даже до города Андижан. Точно так же у нас есть в Сариасийском районе Тупалангское водохранилище. Это большой проект. Это моя мечта, чтобы обеспечить сурхандарьинцев и питьевой водой — чистой, прозрачной и талой, и так же водой для выращивания скота и т. д. Мы это будем обеспечивать», — заявил он.

Президент сообщил, что имеет на руках анализ проблем в разрезе 721 махалли в области. Он признал, что это «тяжёлые вопросы», поскольку «годами не обращали внимание на уровень жизни людей».

По его словам, правительство поставило амбициозную задачу — решить проблемы с дорогой, питьевой водой, дошкольным и школьным образованием в 8000 махалля по всей стране (всего — около 10 тысяч махаллей).

Шавкат Мирзиёев отметил, что в Кашкадарье состояние школ в 3−4 раза хуже, чем в Сурхандарье. По этой причине в Кашкадарьинской области ремонтируются школы, чтобы привести их в порядок до 1 сентября.

«Парт нет, дорог нет. Потому что после землетрясения, настроили филиалы школ, чтобы списать реальные необходимости, реальные потребности. Они просто два класса построили — вот школа. Там дороги нет, электроэнергии нет, условий нет. Вот это всё бремя легло сегодня на нас, на Новый Узбекистан, на наше время», — сказал он.

Глава государства указал, что несмотря на сложность проблем, есть перспективы для их решения.

«Сложно, но я как руководитель страны, когда буду говорить завтра с людьми, я же пришел, [чтобы] взять на себя реальную ответственность, она тяжёлая. Люди устали от слов, людям надо дать реальные проекты, деньги, инфраструктуру. Чтобы они в это поверили, в обеспеченность, прозрачность, „бескоррупционность“ наших начинаний», — заявил он.

Президент во время посещения гранатового сада «Сардорбек Султанбек» в махалле «Бустон» Шерабадского района. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

При этом Шавкат Мирзиёев заверил, что жизнь людей изменится в лучшую сторону, но для этого требуется время, поскольку все проблемы не решить одновременно.

«Это и неправильно. Мы не можем решить те вопросы, которые долгие годы не решались, элементарно. Боялись браться за эти дела, ну можно было за 30 лет хотя бы питьевую воду решить. Сегодня 41%, даже не 50% (людей в Сурхандарье имеют доступ к воде). Да, есть те, кто где-то как-то качает, но это не вода. Обеспечить чистой водой стоит больших денег. Я скажу сурхандарьицам, чтобы они знали: президент знает, руководство знает [о проблемах], но сразу всё мы не можем решать, потому что есть на это объективные и субъективные [причины]», — отметил глава государства.

Президент также сообщил, что пандемия коронавируса также отодвинула сроки решения проблем.

На встрече с жителями области Шавкат Мирзиёев сообщил, что на улучшение инфраструктуры в Сурхандарьинской области будет направлено 1,9 трлн сумов. Кроме того, в 2021—2022 годы в регионе планируется реализовать 1177 проектов на 16,8 трлн сумов ($1,6 млрд) и создать 25 тысяч рабочих мест.