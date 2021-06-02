Международная экспедиция с апреля по май изучила потенциал и ценность историко-культурных объектов Каракалпакстана и выработала стратегии для их включения в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО.

Содействие экспедиции оказали Нацкомиссия по делам ЮНЕСКО, Министерство культуры Каракалпакстана и хокимияты регионов.

В состав экспертной группы вошли отечественные и зарубежные специалисты в области археологии, архитектуры, истории и документации памятников культуры. Экспедиция прошла под эгидой Международного института центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и при поддержке Университетского колледжа Лондона в рамках проекта «Центральноазиатские археологические ландшафты».

Для сбора данных специалисты использовали три беспилотных летательных аппарата. Четыре специализированные группы проехали более 8000 км. В результате исследований получены материалы по 53 памятникам региона, снято свыше 67 тысяч аэрофотографий и 144 видео. Площадь исследования охватила территорию, превышающую 5000 га.

Результатом исследований станет детальная аэрофотосъёмка и трёхмерная модель каждого памятника, на основании чего будут определены природные, архитектурные, инфраструктурные, бытовые и другие элементы, отмечается в сообщении.

Рекомендации, выработанные экспертами, позволят сформировать глобальную стратегию по сохранению уникальных объектов истории и культуры Узбекистана и программу по их включению в список ЮНЕСКО, добавили в комиссии.

Фото



