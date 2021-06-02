Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 июня принял премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, сообщила пресс-служба главы соседнего государства.

В ходе встречи президент наградил главу правительства Узбекистана орденом «Достык» II степени за вклад в развитие казахско-узбекских отношений и укрепление уз дружбы.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпов работы, важно задействовать весь имеющийся потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.