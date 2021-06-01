Варианты коронавируса будут обозначать буквами греческого алфавита, чтобы не стигматизировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства обсуждения в ненаучном разговоре. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В соответствии с новой системой, «британский» штамм коронавируса B.1.1.7 получит название «Альфа», вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет «Бетой», а бразильский P.1 — «Гаммой». Два подвида «индийского» штамма коронавируса — B.1.617.2 и B.1.617.1 — назовут «Дельтой» и «Каппой» соответственно.

Буквы Эпсилон, Зета, Эта, Тета и Йота выбраны для обозначения вариантов, за которыми ведётся наблюдение.

Новые обозначения были рекомендованы к использованию после консультаций с группой экспертов, созванной ВОЗ.

Учёные, в свою очередь, продолжат использовать научные наименования генетических линий SARS-CoV-2 в исследованиях, отметила организация.