Банковская категория — одна из активнейших среди всех бизнес-категорий сегодня. Что примечательно, активность демонстрируют не только частные банки страны, но и большие государственные банки. В последнее время наблюдается активность «Агробанка», которая свидетельствует о том, что он приступил к реализации своих планов.

О деталях происходящего рассказал маркетинг-стратег банка Самир Ахметзянов.

«Являясь государственным банком, „Агробанк“ работает по двум векторам развития. Первый — предоставление банковских услуг населению страны, второй — ассистирование государству в программах обеспечения продовольственной безопасности. Оба этих направления имеют массу пересечений. За период пандемии в 2020 году банк разработал стратегию развития по обоим направлениям. Сегодня мы поговорим об аграрном направлении бизнеса банка», — пояснил Самир Ахметзянов.

Продажа банковских продуктов в аграрном сегменте сопряжена с довольно высоким риском. В первую очередь это связано с низким уровнем знаний и подготовки фермеров-предпринимателей. Исследования, проведенные «Агробанком», выявили масштабные проблемы: слабый уровень знаний и компетенций, а также низкий уровень привлекательности профессии фермера среди молодежи приводит к усилению трудовой миграции из регионов страны в крупные города и за рубеж.





Цель открытия школы фермеров — воспитание предпринимателей в аграрном сегменте, иными словами — формирование бизнес-среды.

Насколько масштабируем подобный инновационный подход

Данный проект «Агробанк» создавал совместно с министерством сельского хозяйства, Ташкентским и Андижанским аграрными университетами, а также Высшей школой бизнеса. На первом этапе банк запускает пять школ в различных регионах страны от Андижана до Нукуса, от Ташкентской области до Термеза. Коробочное решение, которое предполагает как теоретическое, так и практическое обучение, поможет легко масштабировать его в рамках страны.

На кого рассчитано обучение

«Агробанк» уже провел первый набор учеников. Эти молодые люди — парни и девушки из различных регионов страны с базовым образованием, имеющие желание создать свой малый частный бизнес в аграрной сфере. Что касается курса образования — он предполагает двухмесячное обучение различным дисциплинам: от животноводства и птицеводства, растениеводства и садоводства до изучения тепличных хозяйств. Примечательно то, что в курс внедрены и бизнес-дисциплины. Каждый выпускник школы по окончании курса будет защищать свой бизнес-план и получит на руки сертификат об окончании школы. Лучшим ученикам «Агробанк» будет предоставлять целевые кредиты на создание собственного бизнеса.

Смогут ли в школе учиться еще не имеющие постоянного дохода молодые люди из регионов

Все расходы по обучению, проживанию и питанию в период учебы банк берет на себя. Нужно лишь заполнить заявку, пройти собеседование и доехать до места учебы.





Формирование бизнес-среды в аграрном секторе

Следующий шаг «Агробанка» в направлении формирования бизнес-среды — создание аграрного маркетплейса, который свяжет различные сегменты бизнеса в единую цепочку. Его задача — упростить взаимосвязь, помочь производителю и заказчику взаимодействовать напрямую без посредников, упростить и снизить затраты на логистику, внедрить на рынке новые онлайн-услуги ветеринара и агронома.

Достаточно ли у банка экспертизы для реализации такого масштабного проекта

«Агробанк» не изобретает велосипед. Был изучен опыт банков в других странах, таких как Ziraat и Россельхозбанк. Там подобные проекты уже приносят свои плоды. «Агробанк» же успешно реализовывает проект ритейл-маркетплейса Chakana.uz. Сейчас продукт тестируется в боевом режиме. Пока банк не запустил широкомасштабную рекламную кампанию, он продвигается через push-уведомления в банковском приложении, чтобы нарастить базу мерчантов. За прошлый месяц валовый оборот уже достиг 8 млрд сумов. Что касается колоссальной экспертизы в аграрном сегменте — «Агробанк» четко представляет, в каком направлении он двигается.

На правах рекламы.