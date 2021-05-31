Университет Bucheon открыл второй прием документов на 2021−2022 учебный год. Прием документов будет проходить до 25 июня 2021 года.
Обучение на факультетах дошкольного образования и архитектуры стоит 2,2 тысячи долларов США и 3,3 тысячи долларов в год соответственно. Учеба проходит по системе 3+1, где студенты по желанию могут закончить образование в Республике Корея. На факультете корейского языка и менеджмента принята система 2+2, а обучение стоит 3,30 тысячи долларов в год.
Прием заявок будет осуществляться очно по адресу: Чиланзарский р-н, 17 квартал, ул. Катартал-2, 38А с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Абитуриентам необходимо предоставить следующий пакет документов:
- копию диплома (аттестата) или справка с места учебы;
- копию паспорта;
- заполненное на сайте онлайн-заявление;
- фото 3×4;
- регистрационный взнос в размере 250 тысяч сумов.
Также желающие могут подать документы онлайн. Онлайн-подача заявлений работает круглосуточно. Обработка присланных документов осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Для онлайн-подачи необходимо:
- на сайте университета пройти верификацию номера
- телефона;
- в личном кабинете заполнить заявление и прикрепить все необходимые
- документы, перечисленные выше;
- оплатить регистрационный взнос через банк, приложение Apelsin или в самом университете;
- прикрепить квитанцию об оплате в личном кабинете.
Сотрудники университета уведомят абитуриента об успешной регистрации.
Вступительные экзамены делятся на два блока: тестирование и собеседование. Экзамены будут проходить с 5 по 10 июля.
Тестирование будет проводиться Государственным тестовым центром. Абитуриенты факультетов дошкольного образования и архитектуры сдают тесты по английскому языку. Абитуриенты на факультет корейского языка и менеджмента сдают тесты по корейскому языку.
Абитуриенты могут быть освобождены от письменного экзамена по направлениям «Дошкольное образование» и «Архитектура», если имеют сертификаты IELTS 5,5 и выше, или CEFR B1 и выше. Освобождение от тестирования по направлению «Корейский язык и менеджмент» осуществляется при наличии сертификата TOPIK 3 и выше.
После тестирования преподаватели университета Пучон в Ташкенте проведут собеседование с абитуриентами.
Результаты вступительных экзаменов будут объявлены 24 июля 2021 года в личном кабинете абитуриента.
«Bucheon — традиционное корейское образование, доступное для всех»!
По вопросам к приемной комиссии обращаться по телефону: (+998) 78−150−40−02, (+998) 95−196−36−01.
Сайт: bucheon.uz/ru
Telegram: t.me/bucheon_uz/ru
Instagram: @bucheon.university
Facebook: fb.com/bucheon.university.tashkent
На правах рекламы.