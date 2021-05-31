Более 110 тысяч кв. м торгового квартала Alfraganus — это масса возможностей для процветания любого вида бизнеса в пяти минутах от центра города. Ведь это своеобразный «конструктор», который позволяет владельцам бизнеса остановить свой выбор на наиболее подходящем варианте помещения.





В Alfraganus помимо расположения и квадратуры коммерческой точки предпринимателю предлагается выбрать фасадное оформление и технические характеристики помещения, которые подразумевают наличие или отсутствие вытяжного оборудования, газо- и водоснабжения, а также собственного санузла.





Масштаб и концепция проекта позволяют открыть здесь абсолютно любой бизнес: бутик взрослой или детской одежды, цветочный магазин, ресторан, салон красоты или SPA, магазин игрушек или электроники, аптеку, филиал банка. И, несомненно, бизнес здесь будет процветать. По предоставленным международным экспертом в сфере коммерческой недвижимости компании Knight Frank данным, среднее количество посетителей торгового квартала будет достигать 210 тысяч человек в неделю.





Приятными бонусом для собственников станет высота потолков коммерческих точек в Alfraganus, которая составит 6 м. Это поможет реализовать два уровня, что увеличит почти вдвое приобретенную площадь за те же деньги. Фактически, приобретая 32 кв. м, в итоге вы получаете около 60 кв. м для развития бизнеса, увеличив полезную площадь.





Приобретая помещения в торговом квартале сейчас, первый доход можно получить уже через 10 месяцев. Первая фаза строительства, которая уже поступила в продажу, будет сдана в эксплуатацию в марте 2022 года.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: alfraganus.com

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