Компания LG рассказала о некоторых технологиях холодильников LG: что такое DoorCooling+, на что влияет инверторный компрессор, зачем нужны зоны Fresh Balancer и Fresh Converter и в чем разница No Frost от Total No Frost.

О чем говорит приставка DoorCooling+ в холодильниках LG

Если в большинстве холодильников холодный воздух подается только с задней панели, из-за чего температура охлаждения в разных зонах отличается, то в LG DoorCooling+ холод подается еще и сверху. Так он попадает на дверные полки и обдувает переднюю часть камеры. Благодаря этому охлаждение зон и продуктов происходит на 32% быстрее и равномернее. Результат: продукты дольше остаются свежими даже в отделениях на дверце.

Еще две особенности, которые идут в комплекте с холодильниками DoorCooling+ — минимальный уровень шума 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях, и нулевой зазор, благодаря которому вы можете открывать дверь на 90 градусов, которая не будет выпирать за границы основного корпуса и ограничивать доступ к ящикам.





Про инверторный компрессор

От того, какой установлен компрессор в холодильнике, зависит количество потребляемой энергии, эффективность работы, устойчивость к перепадам напряжения и долговечность техники. И если в большинстве холодильников ставят стандартный коллекторный тип, либо просто инверторный компрессор, то в линейке холодильников DoorCooling+ установлен обновленный smart-инверторный компрессор.

Основные отличия smart-инверторного компрессора от аналогов — в тихой, практически бесшумной работе и экономичном энергопотреблении.

Если выделить его основные преимущества, то это сниженное на 32% энергопотребление, долгий срок службы, низкий уровень шума и возможность поддержания постоянной температуры без перепадов.

Что такое Fresh Balancer и Fresh Converter

Это две зоны в холодильниках DoorCooling+, в которых можно выбрать один из режимов температуры или влажности, просто переключив регулятор в нужное положение. В зоне Fresh Converter вы можете настроить оптимальный уровень температуры для мяса, рыбы и овощей. А чтобы настроить уровень влажности, достаточно переключить регулятор на фрукты или овощи в зоне Fresh Balancer.

Как это работает:

О необходимости размораживать холодильник и функции No Frost

Приятная новость — холодильники с маркировкой No Frost не нужно размораживать благодаря тому, что они работают без образования инея и льда.

Большинство моделей холодильников DoorCooling+ имеют систему не просто No Frost, а Total No Frost. О чем это говорит?

Total No Frost — это модификация привычной системы No Frost, которая отличается многопоточной подачей холодного воздуха. В переводе с технического языка, если в No Frost холодный воздух подается только сверху вниз, то в Total No Frost он подается с задней стенки на каждую полку через множество отверстий, чем обеспечивает повышенную эффективность.

