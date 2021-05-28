Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 мая проводит видеоселекторное совещание, посвящённое реализации ипотечной программы в регионах и созданию многоквартирных жилых массивов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В 2021 году на программы «Обод кишлок» («Благоустроенное село») и «Обод махалла» («Благоустроенная махалля»), развитие социальной и производственной инфраструктуры, а также обеспечение населения жильём направляется 18 трлн сумов. На эти средства должны быть проведены работы в 7794 махаллях. Ещё 300 млн долларов выделяются дополнительно на снабжение населения питьевой водой, ремонт и строительство внутренних улиц.

В результате с начала года в сфере питьевого водоснабжения построено и отремонтировано 1300 км сетей, сделан ремонт 8500 км внутренних улиц, проведено 2000 км электросетей и обновлено 1000 трансформаторов.

«Но нельзя сказать, что во всех сферах и регионах работы выполняются одинаково качественно», — отметил президент.

Не разработаны проектные документы 256 (15%) объектов социальной сферы, не завершены тендеры 600 объектов (47%), из них — 290 школ, 164 детских садов, 110 медучреждений, 12 культурных, 22 махаллинских и 2 спортивных объектов.

В Хорезмской области не начаты тендерные торги по 36 проектам (49%), Наманганской — 68 (64%), Ташкентской — 104 (64%), Ферганской — 58 (50%), Ташкенте — 17 (85%).

Заместителю премьер-министра Ачилбаю Раматову, вице-премьеру — министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову и министру строительства Батыру Закирову вместе с хокимами поручено за две недели завершить проектно-сметную документацию по всем объектам и начать строительно-ремонтные работы.

Заместителю генерального прокурора Акмалхуже Мавлонову поручено ежедневно контролировать реализуемые работы и каждые две недели выезжать в регионы и решать возникшие проблемы.

Ответственные руководители Администрации президента, правительства, Счётной палаты и министерств закрепляются за регионами, где есть недостатки в реализации программ.

Президент добавил, что за счёт системы «Прозрачное строительство», запущенной в этом году, и проведению открытых конкурсов удалось сэкономить 400 млрд сумов по инвестиционным программам за один месяц. Он поручил разработать меры по направлению сэкономленных средств на решение социальных и инфраструктурных проблем в регионах.