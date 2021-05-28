Паркентский базар и жилой квартал вокруг него возник на рубеже XIX—XX веков у перекрестка крупных дорог. Вот уже больше века этот район, проникнутый духом истории, остается одним удобных для проживания. За последние 30 лет здесь выросли типовые панельные дома, появилась развитая транспортная инфраструктура, множество детских садов, государственных и частных школ, парков и магазинов.





В новой истории города на перекрестке Паркентской улицы и проспекта Мирзо Улугбека вырастет жилой комплекс «Династия». Его расположение в центре давно обжитого района не случайно. Философия компании Golden House, курирующей проект, предполагает, что главное — это удобство людей, а все пространство вокруг должно соответствовать их потребностям. Эту концепцию продолжают и архитектурные линии комплекса, и его современные инженерные и технические решения.





ЖК «Династия» строится в местности с развитой инфраструктурой, где все необходимое — в пешей доступности. Сам комплекс с его удобной жилой средой прекрасно впишется в окружающую действительность. Проектом предусмотрены пешеходные бульвары, благоустроенные общественные, спортивные и игровые зоны, места для отдыха горожан.

Компания-застройщик уделяет пристальное внимание не только внешнему оформлению, но и внутреннему содержанию. Для жилого комплекса выбран проект, в котором учтены сейсмические нагрузки и климатические особенности региона. При разработке дизайна и стандартов входных групп, помещений общего пользования и отдельных квартир были учтены все современные требования к оборудованию и материалам.





К продаже в жилом комплексе «Династия» предлагаются просторные квартиры бизнес-класса с трехметровыми потолками: от однокомнатных, общей площадью от 32 кв. м, до четырехкомнатных, площадью от 93 кв. м. Каждого покупателя, приобретающего квартиру в ЖК, ждет приятный бонус — кухня в подарок. И не стандартная, а сделанная по индивидуальному проекту, в соответствии с площадью и планировкой выбранной квартиры.

Еще один приятный сюрприз — готовый ремонт. Квартиры сдаются с установленными окнами и дверями, сантехникой и инженерными системами, уложенным полом и кафелем. Высокие энергосберегающие окна размером 140×250 см визуально увеличивают пространство, наполняют квартиру светом и свежим воздухом. Двухкамерный стеклопакет надежно удерживает тепло, не пропускает шум с улицы и не потеет. Дополнительный уют в квартирах обеспечивают индивидуальные двухконтурные котлы и предусмотренные проектом панельные радиаторы в каждой комнате.





В каждой входной группе запланированы колясочные помещения, где можно хранить велосипеды, самокаты, коляски и прочий детский транспорт. Вход на территорию комплекса доступен только для своих, а в подъезды — через систему домофонов. В сквозных подъездах предусмотрены просторные современные грузоподъемностью до 1000 кг.

В ЖК серьезно относятся к обеспечению безопасности. Концепция «двор без машин» предполагает, что резиденты и гости ЖК смогут оставить автомобили на парковке, что поможет жителям наслаждаться уютным двором без машин, а детям — спокойно играть в чистом зеленом дворе. По внешнему периметру корпусов будет установлена система видеонаблюдения, контролирующая не только территорию, но и происходящее на гостевых автостоянках. Хорошо заметные камеры видеонаблюдения у подъездов будут охватывать близлежащее дворовое пространство. В каждой квартире будет установлена индивидуальная система пожарной сигнализации с датчиками задымления.

Для тех, кто хочет приобрести квартиру, а оплату растянуть на некоторое время, доступна рассрочка сроком до 12 месяцев. Продажа квартир комплекса находится в разгаре. Стоит успеть воспользоваться таким выгодным предложением.

Офис продаж ЖК «Династия»: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Паркентская и Мирзо-Улугбека.

Call-центр: (+998) 78 888−11−22.

Сайт: dynasty-gh.uz

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