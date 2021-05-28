Масштабный жилой комплекс Boulevard расположен на территории 110 тысяч кв. м в Tashkent City. Строительные работы лота №7 завершаются, и совсем скоро главный бульвар делового центра откроет свои двери. Архитектурный ансамбль составляют семь домов в классическом европейском стиле. Концепция комплекса создана для активной и комфортной жизни в центре столицы. Будущих резидентов порадуют прогулочные аллеи, огромный парк поблизости, шопинг-авеню, подземный паркинг и удобное расположение.





Оригинальные формы домов создают приватную территорию — внутренний двор, доступный исключительно для резидентов. Подобные решения городского пространства используются в жилых кварталах Испании. Внутренние улицы территории жилого комплекса названы в честь крупных столиц Европы: Милан, Париж и Барселона.

Отличительной особенностью проекта являются фасадные решения. Каждый дом имеет собственные неповторимые детали и оформление. Жилой комплекс Boulevard — это высококлассный городской квартал в сердце столицы.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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