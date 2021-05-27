Объявлен расширенный список футболистов, вызванных в национальную сборную на совместные отборочные матчи Чемпионата мира-2022 и Кубка Азии-2023, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Главный тренер сборной Вадим Абрамов включил в список 28 игроков, которые должны принять участие в играх централизованного отбора в Саудовской Аравии.





Вратари: Абдувохид Неъматов («Насаф»), Валижон Рахимов (АГМК), Санжар Кувватов («Пахтакор»).

Защитники: Ислом Тухтахуджаев («Кизилкум»), Ислом Кобилов, Санжар Кодиркулов (оба — «Локомотив»), Иброхимхалил Юлдашев, Хожиакбар Алижонов (оба — «Пахтакор»), Умарбек Эшмуродов, Хусниддин Аликулов (оба — «Насаф»), Рустам Ашурматов («Канвон», Южная Корея), Олег Зотеев («Чоннам Драгонс», Южная Корея).

Полузащитники: Одил Ахмедов («Санчжоу Майти Лайонс», Китай), Отабек Шукуров («Шарджа», ОАЭ), Одил Хамробеков, Жалолиддин Машарипов (оба — «Шабаб Аль-Ахли», ОАЭ), Икром Алибоев («Тэджон Ситизен», Южная Корея), Аброр Исмаилов, Хожимат Эркинов (оба — «Пахтакор»), Ойбек Бозоров («Насаф»), Достонбек Хамдамов («Хатта», ОАЭ), Вагиз Галиулин («Нефтехимик», Россия), Санжар Шорахмедов (АГМК).

Нападающие: Эльдор Шомуродов («Дженоа», Италия), Темурхуджа Абдухаликов («Локомотив»), Игорь Сергеев («Актобе», Казахстан), Фаррух Икромов («Бунёдкор»), Шохруз Норхонов («Согдиана»).

В пресс-службе АФУ отметили, что 28 мая национальная сборная вылетит в Дубай, где 30 мая сыграет товарищеский матч с Таиландом. 29 мая команда должна была выйти против сборной Австралии, которая из-за травм отменила матч, добавили в ассоциации. 1 июня сборная отправится в Саудовскую Аравию.

В рамках совместных отборочных матчей Узбекистан сыграет с Сингапуром (7 июня), Оманом (11 июня) и Саудовской Аравией (15 июня). В настоящее время сборная по итогам пяти встреч с 9 очками занимает второе место в группе после Саудовской Аравии.