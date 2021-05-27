29 апреля Кабинет министров Узбекистана утвердил постановление «Об организации деятельности Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью». Создание подобного совета было предусмотрено статьёй 15 нового закона «О правах лиц с инвалидностью», вступившего в силу 16 января.

Основная функция Межведомственного совета — это координация деятельности различных госорганов и органов местного самоуправления, реализующих государственную политику в сфере обеспечения прав лиц с инвалидностью.

В статье 15 закона также указывается, что в состав совета включаются не только представители министерств и ведомств, но и представители негосударственных некоммерческих организаций (ННО), в том числе общественных объединений инвалидов.

Идея создания Межведомственного совета исходила от Ассоциации инвалидов Узбекистана, когда готовился проект закона. Председатель ассоциации и юрист Ойбек Исаков отмечает, что в законопроект была специально заложена статья о создании совета исходя из положения статьи 33 Конвенции ООН о правах инвалидов.

Недавно — 18 мая — Законодательная палата приняла закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)», и документ теперь должен быть одобрен Сенатом. В статье 33 конвенции прописан координационный механизм осуществления и мониторинга за реализацией конвенции государством-участником.

В третьем пункте статьи 33 подчёркивается важность обеспечения полного участия гражданского общества, в частности, лиц с инвалидностью и представляющих их организаций, в процессе наблюдения за реализацией Конвенции.

Однако состав недавно созданного Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью при Кабинете министров включает лишь одно ННО — Узбекское общество инвалидов (УзОИ). Очевидно, что одно ННО не может выражать интересы и права разных категорий лиц с инвалидностью — незрячих, глухих и слабослышащих, детей и молодёжи с инвалидностью, девушек и женщин с инвалидностью, паралимпийцев, детей и взрослых с редкими заболеваниями и других групп.

УзОИ выражает интересы в основном взрослых лиц с физическими формами инвалидности, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и, естественно не может в полном объёме выражать интересы лиц с другими формами инвалидности. Более того, ни одно общественное объединение инвалидов или ННО не давало полномочий данной организации для представления их прав и интересов в Межведомственном совете.

Остальные 15 членов вновь учреждённого Межведомственного совета — это представители различных министерств и ведомств. В совете лишь одна женщина — министр дошкольного образования Агриппина Шин. В связи с этим ставится под вопрос репрезентативности Межведомственного совета не только по признаку инвалидности, но и по гендерным признакам.

Из постановления Кабинета министров от 29.04.2021 года № 257 «Об организации деятельности Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью».

Хотели как лучше, а получилось как всегда

За основу закона «О правах лиц с инвалидностью» были взят проект Ассоциации инвалидов Узбекистана, и около 60% предложений ассоциации были включены в окончательную версию закона.

Изначально в статью 15 проекта закона ассоциация включила требование о формировании состава Межведомственного совета на паритетных началах — 50% членов должны были быть представителями ННО и общественных объединений инвалидов, и 50% — представителями министерств и ведомств. Однако в принятом законе «О правах лиц с инвалидностью» данное требование было исключено.

В проекте постановления «Об организации деятельности Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью» было предусмотрено включение 20 членов, в том числе руководителей 5 общественных объединений инвалидов — Ассоциации инвалидов Узбекистана, Общества слепых, Общества глухих, Национальной ассоциации деловых женщин с инвалидностью и Узбекского общества инвалидов.





Изначальный проект постановления «Об организации деятельности Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью» был согласован с пятью ННО и завизирован подписями их представителей.

По неизвестным причинам представители 4 общественных объединений инвалидов были исключены из утверждённого правительством состава Межведомственного совета. Необходимо отметить, что равное соотношение представителей гражданского общества и государственных органов является важным требованием для осуществления эффективной межведомственной координации не только внутри правительства, но и налаживания конструктивного диалога с институтами гражданского общества.

Активное участие самих лиц с инвалидностью и их общественных организаций в Межведомственном совете обеспечило бы осуществление беспристрастного мониторинга и общественного контроля за процессом реализации национального законодательства о правах лиц с инвалидностью и положений Конвенции о правах инвалидов после её ратификации.

Межведомственный совет по делам лиц с инвалидностью должен был стать площадкой, где в рамках социального партнёрства был бы налажен прямой диалог госорганов с общественными объединениями инвалидов и ННО, осуществляющими социально значимую деятельность в сфере обеспечения прав лиц с инвалидностью.

В постановлении от 3 марта президент Шавкат Мирзиёев не раз подчёркивал необходимость повышения роли ННО и других институтов гражданского общества «как активных участников и партнёров в осуществляемых в стране реформах». В президентском указе от 4 марта было установлено требование, что в составе общественных советов при госорганах должно быть не менее 50% представителей ННО.

Пока не поздно исправить ошибки

Одно ННО и 15 министерств и ведомств, включённых в состав Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью, не могут выражать интересы всех лиц с различными формами инвалидности просто потому, что у них недостаточно информации, опыта работы по комплексу задач, связанных с каждым конкретным видом физических нарушений.

Ассоциация инвалидов предлагает исправить ошибку и включить в состав Межведомственного совета следующие общественные объединения инвалидов и ННО по различным направлениям их деятельности:

Ассоциация инвалидов Узбекистана Общество слепых Узбекистана Общество глухих Узбекистана Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД) Центр детей и молодёжи с инвалидностью при Союзе молодёжи Узбекистана Национальная ассоциация деловых женщин с инвалидностью Узбекистана Национальный паралимпийский комитет Противораковое общество Узбекистана Международный общественный фонд «Zamin» Благотворительный общественный фонд «Ezgu Amal» Другие общественные объединения инвалидов и ННО, работающие в сфере обеспечения прав детей и взрослых с инвалидностью

Ассоциация инвалидов Узбекистана была создана 21 февраля 2018 года. В настоящее время она объединяет 30 ННО и общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность как на республиканском, так и на региональном уровне. Функционирует 11 региональных отделений ассоциации.

В 2018 году Ассоциация инвалидов Узбекистана была зарегистрирована в Комитете по экономическим и социальным правам в штаб-квартире ООН в Нью Йорке и получила статус консультативного члена ЭКОСОС. Ассоциация инвалидов Узбекистана также является членом Международного союза инвалидов (International Disability Alliance — IDA) и Международной организации инвалидов (Disabled People’s International — DPI).

Основная цель ассоциации — объединение усилий и координации действий общественных организации инвалидов в вопросах обеспечения прав инвалидов и создания инклюзивного общества посредством реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. Для достижения поставленной цели ассоциация регулярно проводит общественный контроль за реализацией требований национального законодательства в сфере защиты прав лиц с инвалидностью и активно участвует в законотворческом процессе.

Совет о нас не должен работать без нас!

Не включение Ассоциации инвалидов Узбекистана и других представителей гражданского общества значительно ухудшит эффективность межведомственной координации и будет противоречить принципу Конвенции о правах инвалидов: «Ничего о нас без нас». От этого также зависит успешная реализация норм и положений Конвенции ООН о правах инвалидов.

В статье 11 закона «О правах лиц с инвалидностью» отмечается, что одним из основных направлений государственной политики в сфере инвалидности и инклюзивного развития является «вовлечение лиц с инвалидностью в жизнь общества и государства», а также «развитие сотрудничества между государственными органами и негосударственными некоммерческими организациями в области обеспечения прав лиц с инвалидностью».

В статье 15 закона подразумевается включение в состав Межведомственного совета по делам лиц с инвалидностью представителей (в множественном числе) ННО и общественных объединений лиц с инвалидностью. Иными словами, в деятельность Межведомственного совета должна быть вовлечена не только одна организация инвалидов — их должно быть намного больше!

Задачи, поставленные перед Межведомственным советом, по координации деятельности госорганов, а также органов местного самоуправления, реализация программ реабилитации, социальной защиты и защиты прав инвалидов, содействие развитию инклюзивного образования и трудоустройства, создание доступной среды — невыполнимы без обеспечения прямого участия и вовлечения лиц с инвалидностью и их организаций.

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