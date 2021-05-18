Законодательная палата Олий Мажлиса во вторник приняла по итогам сразу трёх чтений закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря 2006 года)». Документ теперь должен одобрить Сенат.

«Народные представители отметили важность принятия проекта закона о ратификации конвенцнн в маскимально короткий срок», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Узбекистан подписал Конвенцию о правах инвалидов 27 февраля 2009 года, однако она до сих пор оставалась нератифицированной. Представители неправительственных организаций инвалидов в течение долгого времени неоднократно напоминали о важности ратификации этого документа.

Конвенция содержит 50 статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и т. д.

Председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков в колонке для «Газеты.uz» писал, что конвенция закрепляет социально-правовой подход к инвалидности, по которому человек является инвалидом не по причине нарушения здоровья, а прежде всего из-за барьеров, с которыми он сталкивается.

«Конвенция определяет инвалидность как проблему деятельности человека в условиях ограничений, созданных обществом, то есть средовых барьеров. Причем „барьерами“ считаются не только технологическая неприспособленность зданий, транспорта, информационных услуг, но и основанное на отрицательных стереотипах и предубеждениях отношение к инвалидам», — отмечал он.

Конвенция должна сыграть роль катализатора реализации внутренних нормативно-правовых актов, направленных на соблюдение прав лиц с инвалидностью, так как, согласно статье 33, появятся механизмы национального и международного контроля. В этой статье конвенции отмечается, что государства должны сформировать на уровне правительственных органов национальный координирующий орган, который осуществлял бы контроль за реализацией конвенции.

В конце 2017 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о кардинальном совершенствовании системы государственной поддержки лиц с инвалидностью. Документом было поручено осуществить практические меры по подготовке к ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

В январе текущего года в Узбекистане вступил в силу новый закон «О правах лиц с инвалидностью».