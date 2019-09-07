В начале этого года Министерство юстиции и Министерство здравоохранения Узбекистана провели совместный анализ деятельности врачебно-трудовых экспертных комиссий (ВТЭК). Тогда был выявлен ряд проблем, касающихся нехватки специалистов и оборудования, пробелов в законодательстве, низкого качества предоставляемых услуг, правонарушений и излишней волокиты для оформления группы инвалидности.

Ассоциация инвалидов Узбекистана провела мониторинг доступности ВТЭК Ташкента для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп в рамках государственного гранта Фонда поддержки негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе. Для эффективного проведения этого мониторинга Ассоциацией были определены 19 основных критериев доступности.

Итоги мониторинга доступности шести районных и межрайонных врачебно-трудовых экспертных комиссий, включая главный ВТЭК Ташкента, показали, что наряду с уже выявленными проблемами люди с разными формами инвалидности сталкиваются с многочисленными барьерами в зданиях ВТЭК, которые остаются неприспособленными и непригодными для медицинского освидетельствования и установления инвалидности.

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Как человеку с инвалидностью добраться до основных ВТЭК?

Главная ВТЭК Ташкента работает на втором этаже четырехэтажного здания, где также располагается Яккасарайское районное отделение внебюджетного пенсионного фонда. Вход в здание оборудован нестандартным пандусом, отсутствует лифт, и пользователь инвалидной коляски никак не сможет подняться по крутой лестнице.

«Данное заведение предназначено для регулярного посещения лиц с инвалидностью, однако оно остается недоступным и неприспособленным для них», — подчеркивает председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков, руководивший процессом мониторинга.

Кроме того, основная ВТЭК столицы не отвечает остальным требованиям доступности. Например, не выделены специальные места для стоянки автотранспортных средств людей с инвалидностью. Туалет на втором этаже не приспособлен для пользования — установлен напольный унитаз, до которого необходимо подниматься по ступенькам в узкой кабинке.

В Ташкентской областной ВТЭК ситуация еще более плачевная. Вход в здание вообще не оборудован пандусом. Даже если человек с инвалидностью попадет внутрь здания, ему будет необходимо преодолеть еще одно препятствие — крутую лестницу, чтобы попасть в кабинеты специалистов ВТЭК на втором этаже. Неужели невозможно сделать так, чтобы ВТЭК принимали людей с инвалидностью на первых этажах зданий?!

Квест в Учтепинскую межрайонную ВТЭК

Путь, проделанный группой мониторинга до здания Учтепинской межрайонной ВТЭК, заменит собой самый сложный фэнтезийный квест. Эта районная ВТЭК находится в глубине массива — примерно около километра необорудованной дороги, всей в ямах и колдобинах. Такое испытание сложно преодолеть даже человеку без инвалидности, не говоря уже о людях с инвалидностью, престарелых и других маломобильных группах населения.

Отсутствуют подъездные пути и специальная стоянка для машин людей с инвалидностью. Нет никаких указателей или вывесок, которые помогли бы найти помещение ВТЭК, расположенное на первом этаже двухэтажного жилого здания. Так же, как и в городской и областной ВТЭК, туалетная комната Учтепинской ВТЭК не оборудована разумными приспособлениями для людей с инвалидностью.

«В трехкомнатной квартире находится ВТЭК Учтепинского и Чиланзарского районов, а в этих районах проживают четырнадцать тысяч людей с инвалидностью. Вы представляете? Три комнаты…» — отмечает Ойбек Исаков.

Ассоциация инвалидов Узбекистана провела мониторинг доступности Мирзо-Улугбекской и Сергелийской межрайонных ВТЭК, а также Шайхантахурской, Алмазарской и Юнусабадской районных ВТЭК. Результаты мониторинга показывают, что физическая доступность помещений районных ВТЭК оставляет желать лучшего, в то время как разумные приспособления для людей с сенсорными нарушениями так и не созданы.

Во всех ВТЭК, кроме Алмазарской, не предоставляется услуга переводчика жестового языка при освидетельствовании инвалидности, тогда как это является основным требованием доступности для людей с инвалидностью по слуху. Скорее всего, это связано с тем, что в Алмазарском районе располагается «городок глухих» со всей инфраструктурой Общества глухих Узбекистана. Но глухие и слабослышащие люди проживают также в других районах города и могут быть прикреплены к другим районным ВТЭК.

Более того, вся документация и в том числе удостоверение инвалидности, выдаваемые ВТЭК, недоступны для людей с инвалидностью по зрению в связи с отсутствием информации на шрифте Брайля. К примеру, в удостоверении инвалидности эксперты ВТЭК дают свои рекомендации касательно медико-социальной и профессиональной реабилитации человека с инвалидностью. Однако эти записи остаются недоступными для незрячих и слабовидящих людей.

Ни в одном здании ВТЭК невозможно было найти туалет или хотя бы кабинку в общем туалете, приспособленную для людей с инвалидностью. Необходимо отметить, что люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, престарелые и другие маломобильные группы населения не могут пользоваться напольными унитазами (чашами «Генуя») — не все могут сидеть на корточках.

Вход в Мирзо-Улугбекскую межрайонную ВТЭК: непригодный пандус около 45 градусов без перил, высокий порог и узкое крыльцо. Фото: Ассоциация инвалидов Узбекистана

Состояние туалета в Мирзо-Улугбекской межрайонной ВТЭК. Фото: Ассоциация инвалидов Узбекистана.

Вход в Шайхантахурскую районную ВТЭК не оборудован пандусом. Фото: Ассоциация инвалидов Узбекистана





Вход в Алмазарскую районную ВТЭК более или менее приспособлен: пандус примерно 15 градусов, перила есть, покрытие нескользкое. Фото: Ассоциация инвалидов Узбекистана





Однако туалет в Алмазарской районной ВТЭК абсолютно непригоден для пользования людьми с инвалидностью — напольный унитаз на высоких ступеньках. Фото: Ассоциация инвалидов Узбекистана





Напольный унитаз на ступеньке в Юнусабадской районной ВТЭК. Фото: Ассоциация инвалидов Узбекистана

Складывается впечатление, что районные и городская ВТЭК намеренно располагаются в труднодоступных для людей с инвалидностью помещениях и зданиях. Недоступность ВТЭК может служить дополнительным фактором недооценки распространенности инвалидности в Узбекистане.

Физическая недоступность и отсутствие разумных приспособлений в органах ВТЭК наряду с бюрократией и излишней волокитой могут создавать препятствия для получения группы инвалидности и социального пособия.

И это только итоги мониторинга доступности ВТЭК в столице. Сложно представить уровень доступности ВТЭК в регионах…

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