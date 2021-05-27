Американская компания Amazon, крупнейшая в мире платформа для онлайн-торговли, разрешила продавцам из Центральной Азии, включая Узбекистан, регистрировать на площадке свои товары. Это следует из обновленного списка государств, опубликованного на сайте.

Источник: sellercentral.amazon.com

По состоянию на 24 мая возможность напрямую зарегистрироваться в Amazon имеют торговцы и производители из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов сообщил, что по итогам переговоров с Amazon, начавшихся ещё в ноябре 2020 года, страна была включена в перечень «разрешенных» на одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции.

«Приятным бонусом стало то, что нам удалось „затащить в вагон“ и наших соседей по Центральной Азии. Мы руководствовались стремлением помочь нашим предприятиям, особенно МСБ (малому и среднему бизнесу — ред.) кооперироваться не только в производстве, но и в совместном продвижении продукции региона в будущем как единого Центрально-Азиатского бренда. И это в духе договоренностей, интенсивно проходящих в эти годы встреч на высшем уровне руководства наших стран», — заявил он.

По его словам, главной проблемой доступа на Amazon для казахстанских бизнесменов была необходимость становиться «частью» разрешенных стран: то есть открывать в этих странах юридическое лицо и банковский счёт для проведения всех операций на площадке.

«Но теперь мы эти сложности исключили. Казахстанские предприниматели могут получать оплату напрямую через казахстанские банки и торговать под собственным флагом», — сказал министр.

Бахыт Султанов отметил, что Amazon открывает дорогу малому и среднему бизнесу — 60% всех розничных продаж маркетплейса делают 1,9 миллионов малых и средних предприятий. В прошлом году чистые продажи компании составили 386,1 млрд долларов.