Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев сообщил об учреждении стипендии хокима для столичных школьников с нового учебного года. Как передаёт корреспондент «Газеты.uz», об этом он сказал на встрече с молодёжью в рамках фестиваля «Движение пяти инициатив» 25 мая.

По словам хокима, в каждой школе стипендию смогут получить по пять учеников, которые проявили себя в математике, физике, биологии, химии и иностранных языках.

«С сентября каждому ученику в месяц будет выплачиваться по 500 тысяч сумов, воспитавшему его преподавателю — по 1 млн сумов. Если учёба в школе длится девять месяцев, то каждый ученик, который хорошо учится и осваивает предмет, получит по 5 млн сумов», — сказал Джахонгир Артыкходжаев.

Хоким также затронул вопрос учреждения стипендии для студентов высших учебных заведений. Он пояснил, что такая возможность появится после того, как у города будет финансирование.

«В этом году учредили в школах, даст бог, если дела пойдут хорошо и среди студентов вырастут специалисты, которые построят крупные предприятия, и они начнут платить большие налоги, появятся и стипендии хокима. Если студент отлично учится, уезжает за рубеж, работает там и не платит налоги в Узбекистане, откуда у нас будет [стипендия], верно? Вы повзрослеете, откроете свои предприятия, начнёте платить налоги и тогда появятся возможности», — сказал градоначальник.