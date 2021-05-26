Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон «О выборах в Казахстане» и в некоторые законодательные акты по вопросам выборов, сообщает Tengrinews.kz.

Изменения предусматривают введение прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов. В них смогут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы. Сейчас выборы местных акимов в стране проводятся косвенным методом депутатами маслихата района (города областного значения), а кандидат выдвигается акимом района (города областного значения).

Документом также регламентируются требования к кандидатам в акимы — это должны быть граждане Казахстана не моложе 25 лет, соответствующие квалификациям занимаемой должности.

Кроме того, поправками снижен порог прохождения политических партий при выборах в парламент Казахстана — с 7% до 5% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. В избирательные бюллетени всех уровней будет включена графа «Против всех».

Касым-Жомарт Токаев предложил проводить прямые выборы акимов осенью прошлого года. Глава Казахстана отмечал тогда, что за выборность сельских акимов выступает общественность.