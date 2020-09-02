Президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев предложил провести прямые выборы акимов аулов. Подобную систему планируется внедрить уже в следующем году, сообщило издание Tengrinews.kz.

С этой инициативой Косым-Жомарт Токаев выступил 1 сентября, общаясь с ежегодным посланием к народу страны.

Сейчас аким аула в Казахстане избирается путем косвенного голосования — коллегиями выборщиков в соответствующих административно-территориальных единицах на четыре года.

«Опросы показывают, что общественность выступает за выборность сельских акимов. Это важный шаг, к которому следует подходить тщательно и последовательно. Нам нужно точно понимать, как работает данная система. Однако откладывать решение этого вопроса не следует. Срок полномочий ряда сельских акимов истекает в следующем году. Я считаю, что необходимо проводить выборы акимов сел», — заявил президент Казахстана.

Высказался глава государства и о непрозрачности закупок нацкомпаний. Кроме того, было поручено ужесточить наказание для педофилов и позволить казахстанцам использовать свои пенсионные накопления. Касым-Жомарт Токаев также затронул вопросы борьбы с коронавирусом, изменения подходов к госуправлению, сокращения госаппарата, реформы квазигосударственного сектора, реконструкции дорог и безответственного кредитования.

Отметим, в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также заявлял о готовности ввести систему народного избрания хокимов.

«Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто еще нужен президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?» — отметил глава государства.

Диалоги с народом, появление хокимов на телевидении, сессии вопросов и ответов — все это делается для того, чтобы люди «научились задавать вопросы, научились брать ответственность, научились понимать реальную ситуацию, прекратились слухи, научились говорить открыто», подчеркнул тогда Шавкат Мирзиёев.