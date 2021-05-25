Заместитель премьер-министра — министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов 25 мая в рамках молодёжного мероприятия «Движение пяти инициатив» встретился с молодёжью и рассказал о работе на нескольких должностях, передает корреспондент «Газеты.uz».

Вице-премьер, помимо управления новым министерством, является ректором Международного университета туризма «Шёлковый путь» в Самарканде, председателем Федерации шахмат, председателем Федерации бадминтона, председателем Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО, директором Дирекции свободной туристической зоны «Чарвак», а также координирует деятельность хокимията Бостанлыкского района Ташкентской области.

В ходе беседы журналисты спросили у Азиза Абдухакимова, насколько эффективно занимать несколько должностей и как это влияет на качество работы.

«Честно говоря, я сам не ходил и не требовал эти должности. Чем дольше работаю в одном направлении, тем легче исполнять. Но, как видите, все должности связаны с логической точки зрения. То есть не так, чтобы одно было из медицины, другое из автомобильной промышленности. Всё касается туризма. Всё равно я сам выполнял эти задачи. Но в некоторых ситуациях по самым важным направлениям уважаемый президент, правительство говорят: „Возьми это под свою ответственность“. Честно, если где-то есть недостатки, то лучше, чтобы их вовремя и оперативно решал занимающий эту должность человек», — сказал Азиз Абдухакимов.

Он добавил, что хотя работает на нескольких должностях, заработную плату получает только в качестве заместителя премьер-министра.