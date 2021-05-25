Постановлением президента Джахонгир Ибрагимович Абдиев назначен заместителем председателя Государственного налогового комитета, сообщила пресс-служба ГНК.

Джахонгир Абдиев (1982 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного экономического университета (2004). Трудовую деятельность в налоговых органах начал в 2005 году в качестве инспектора Государственной налоговой инспекции Каттакургана в Самаркандской области.

До нынешнего назначения возглавлял Департамент анализа риска и сегментации налогоплательщиков ГНК. Является советником налоговой службы первой степени.