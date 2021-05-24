Юго-восточная часть Узбекистана в понедельник, 24 мая, находится под влиянием высотного циклона, сообщает Узгидромет. По Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям и по предгорным и горным районам ожидается кратковременный дождь. При грозе возможно усиление ветра до 17−22 м/с. Температура воздуха днём будет в пределах +29…+34 градусов.

25 мая влияние высотного циклона сохранится лишь по крайним восточным районам. По областям Ферганской долины, по предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь и гроза с усилением ветра до 17−22 м/с.

С 26 мая на территорию страны начнётся вынос очень тёплого воздуха с районов зарубежного юга. Дневная температура повысится до +34…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — до +38…+40 градусов. Это на 5−8 градусов выше среднемноголетних значений, отмечают синоптики.

С связи с локальными дождями по предгорным и горным районам 24−27 мая селеопасно, предупреждает Узгидромет.