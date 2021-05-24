Качественное образование, тем более за границей — залог успешной карьеры, самореализации и достатка в будущем. Обучение за рубежом вызывает множество вопросов и страхов. Особенно сейчас, когда приходится гадать, получится ли уехать или придется учиться удаленно.

Universe Group приглашает на бесплатный семинар «Все о поступлении в лидирующие мировые вузы», где на все вопросы ответит приглашенный гость Никита Шилеев. Он расскажет, как поступить в топ-300 мировых вузов (по версии QS World University Rankings), почему foundation year необязателен, выиграть стипендию до 35% и гарантированно получить визу.

Кому подойдет семинар

Он будет полезен для школьников, студентов и их родителей, которые хотят узнать все о поступлении и учебе, а также подобрать университет и образовательную программу.

Дата и время проведения семинара

26 мая с 10:00 до 18:00. На каждый часовой слот доступно 20 мест.

Место проведения

Ташкент, ул. Амира Темура, д. 107Б, Международный бизнес-центр. Для участия необходима бесплатная регистрация. Ответы на часто задаваемые вопросы и разбор кейсов будут размещены в Telegram-канале Universe Group.

Программа семинара:

этапы подготовки и поступления в престижные зарубежные вузы;

особенности обучения во время пандемии COVID-19;

трудоустройство во время и после обучения;

специальности, которые востребованы на рынке труда сейчас и останутся таковыми в ближайшем будущем;

глобальные возможности, стипендии, гранты и скидки для студентов;

ответ на вопросы и разбор кейсов.

Организатор

Universe Group — консалтинговая компания в сфере образования за рубежом c семилетним опытом, официальный представитель свыше 117 вузов США, Великобритании, Австралии, Европы и Канады.

Участник

Navitas Ltd — международная ассоциация вузов, основанная в 1994 году. Пионер в секторе подготовки к поступлению в университеты и партнер топовых университетов в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Нидерландах, ОАЭ, Сингапуре и других странах.

Что получают абитуриенты, оформляя обучение в Великобритании при содействии Universe Group:

Индивидуальный подбор программы. Сотрудники компании подберут вуз и программу обучения исходя из личных предпочтений и интересов студента. Фокус на практические навыки. Уже с первого курса студент знает, что нужно будущему работодателю, и развивает только те навыки, которые помогут ему стать успешным. Визовая гарантия. Вероятность отказа в визе ниже 10%. Но если это произойдет, студенту гарантированно вернут все потраченные на учебу деньги. Продвинутый английский язык. Обучение на английском и общение с его носителями помогут овладеть языком в совершенстве. Это также откроет доступ к большому количеству литературы и первоисточникам информации на английском языке.

Регистрация на семинар «Все о поступлении в лидирующие мировые вузы» бесплатная. Ответы на часто задаваемые вопросы и разбор кейсов будут доступны по ссылке в Telegram-канале.

Телефон: (+998) 71−209−93−00.

Адрес офиса в Ташкенте: ул. Амира Темура, 107Б, Международный бизнес-центр.

Адрес офиса в Самарканде: ул. Махмуда Кашгари, 4, Hamkor Business Center.

Сайт: universegroup.uz

E-mail: info@universegroup.uz

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