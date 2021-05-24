В регламент по приему детей в государственные дошкольные образовательные организации внесены изменения постановлением правительства Узбекистана от 20 мая, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, обновлен перечень детей, имеющих преимущественное право (льготную очередь) на прием в дошкольные учреждения.

Теперь в льготный перечень включаются анкеты следующего контингента детей:

дети лиц с I и II группой инвалидности (раньше — дети лиц с инвалидностью);

дети многодетных семей;

дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети социально незащищенных одиноких женщин, включенных в «женскую тетрадь»;

дети военнослужащих по контракту и сотрудников органов внутренних дел (ранее — дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов);

дети студентов и педагогов;

дети, чьи братья или сестры входят в число воспитанников учреждения;

выздоровевшие дети, переведенные из многопрофильных специализированных дошкольных учреждений в дошкольные учреждения общего типа (раньше — дети, переводящиеся из других учреждений).

Льготы, ранее предоставленные детям, которые входили в льготный перечень, сохраняются за ними до предоставления им направления, подчеркивается в сообщении.

Прием детей по льготному списку не распространяется на негосударственные дошкольные образовательные организации.

Анкеты детей, которым до 31 мая нынешнего года исполняется 7 лет, аннулируются с этой даты и автоматически выводятся из очереди.