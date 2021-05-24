Жилой комплекс Mirabad Avenue обладает всеми качествами для выгодных инвестиций. Минимальная квадратура апартаментов составляет 32,35 кв. м со стоимостью 504 млн сумов. Квадратура типовых апартаментов варьируется от 32,5 до 113 кв. м с террасами от 59 до 165 кв. м. Пентхаусы имеют площадь 256 и 318 кв. м.
При условии 100% оплаты до 31 мая 2021 года Mirabad Avenue дарит скидку 18%. На апартаменты третьей линии также доступна беспроцентная рассрочка до 12 месяцев с первоначальными взносом от 30%.
Приобретая апартаменты на третьей линии, резидент получает:
- дизайн квартиры в подарок;
- круглосуточный консьерж- и секьюрити-сервис;
- доступ в закрытый двор-парк с лаунж-зоной, воркаут и прогулочными зонами;
- два лифта на площадке от финского бренда Kone, скоростью 1,6 м/с и грузоподъемностью 1 т;
- разводку сантехники внутри апартаментов;
- оконные системы с функцией родительского контроля.
Апартаменты с предчистовой отделкой включают в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гипсокартона;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.
Бульвар на территории резиденции Mirabad Avenue — это локация, где будут представлены известные международные бренды из сферы ресторанного бизнеса.
Высота потолков коммерческих площадей составит 7,2 метра, что будет соответствовать премиальному статуcу заведений c международными именами.
Бульвар протяженностью 450 метров
Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон: (+998) 78−150−22−22.
Сайт: mirabad.uz
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