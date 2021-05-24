Жилой комплекс Mirabad Avenue обладает всеми качествами для выгодных инвестиций. Минимальная квадратура апартаментов составляет 32,35 кв. м со стоимостью 504 млн сумов. Квадратура типовых апартаментов варьируется от 32,5 до 113 кв. м с террасами от 59 до 165 кв. м. Пентхаусы имеют площадь 256 и 318 кв. м.



Вид с первой линии во двор



При условии 100% оплаты до 31 мая 2021 года Mirabad Avenue дарит скидку 18%. На апартаменты третьей линии также доступна беспроцентная рассрочка до 12 месяцев с первоначальными взносом от 30%.





Приобретая апартаменты на третьей линии, резидент получает:

дизайн квартиры в подарок;

круглосуточный консьерж- и секьюрити-сервис;

доступ в закрытый двор-парк с лаунж-зоной, воркаут и прогулочными зонами;

два лифта на площадке от финского бренда Kone, скоростью 1,6 м/с и грузоподъемностью 1 т;

разводку сантехники внутри апартаментов;

оконные системы с функцией родительского контроля.

Апартаменты с предчистовой отделкой включают в себя:

стяжку;

шпатлевку;

потолки из гипсокартона;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту.

Бульвар на территории резиденции Mirabad Avenue — это локация, где будут представлены известные международные бренды из сферы ресторанного бизнеса.





Высота потолков коммерческих площадей составит 7,2 метра, что будет соответствовать премиальному статуcу заведений c международными именами.



Бульвар протяженностью 450 метров

Для получения персональной консультации можно обратиться в офис продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

Сайт: mirabad.uz

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