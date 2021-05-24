20 мая в офисе продаж MIMAR Development состоялась торжественная презентация производственных помещений комплекса Tashkent INDEX, расположенного в Янгихаётском районе. На мероприятие были приглашены столичные предприниматели, имеющие опыт в организации собственного производства.





Презентация началась со специальной выездной экскурсии на строительную площадку Tashkent INDEX. Ведущие экскурсионного тура отметили, что здесь создается один из крупнейших индустриальных парков столицы. Общая площадь производственной зоны Tashkent INDEX составит более 85 тысяч кв.м. Здесь гости мероприятия смогли увидеть весь масштаб комплекса, задать интересующие вопросы и ознакомиться с ходом реализации проекта.





Вторая часть мероприятия была посвящена выступлению представителей хокимията Янгихаётского района и приглашенных спикеров. Со стороны MIMAR Development презентацию провели иностранные специалисты, принимающие активное участие в реализации проекта Tashkent INDEX:

Тургай Ешиль — главный консультант компании MIMAR Development;

Мурат Бозкуш — исполнительный директор управляющей компании MIMAR Service, отвечающей за обслуживание комплекса.





Официальные лица отметили, что Tashkent INDEX — один из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Янгихаётском районе. Представители районного хокимията выразили уверенность в том, что Tashkent INDEX станет крупным промышленным хабом и позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест в сфере производства и логистики.

Новые возможности для успешного производства

Тургай Ешиль подробно остановился на возможностях, которые будут созданы для резидентов Tashkent INDEX. В частности, предприниматели получат в свое распоряжение производственные помещения с полностью готовой инфраструктурой. Это значит, что непосредственно до объекта будут проведены все необходимые инженерные коммуникации: газо- и электроснабжение, вентиляция, а также канализационная система. Кроме того, предусмотрено создание экспоцентра, где производители смогут выставлять продукцию на специальных промышленных выставках.





Особое внимание было уделено тому, что Tashkent INDEX будет содействовать развитию экспортного потенциала предприятий. Для этого будет организована деятельность логистического центра, с помощью которого производители получат возможность отправлять продукцию в другие страны.

Маркетплейс Tashkent INDEX

Выступление Мурата Бозкуша было посвящено будущим планам компании по созданию крупного маркетплейса Tashkent INDEX, где резиденты комплекса смогут продавать свои товары онлайн и отправлять их заказчикам по всему Узбекистану. Благодаря созданию коммерческой онлайн-платформы Tashkent INDEX предприниматели получат в свое распоряжение еще один канал эффективных продаж.

В завершение презентации спикеры подчеркнули, что благодаря создаваемым условиям Tashkent INDEX станет оптимальным местом для успешного производства и создания экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью.





Узнать подробную информацию о перспективах организации собственного производства в Tashkent INDEX можно в офисе продаж MIMAR Development и по телефону информационного центра. Менеджеры будут рады ответить на все интересующие вопросы.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение улиц Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: 200 метров от Сергелийской ярмарки.

Сайт: mimar.uz

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