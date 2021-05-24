В Пьемонте на севере Италии 14 человек погибло и один пострадал в результате падения кабины канатной дороги у озера Лаго-Маджоре, сообщает агентство ANSA.

По данным ANSA, 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте. Двое детей в возрасте девяти и пяти лет были госпитализированы в больницу в Турине. Позже старший из них скончался.

ЧП произошло на канатной дороге, соединяющей населённый пункт Стреза на берегу Лаго-Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1500 метров. Кабина фуникулёра обрушилась в районе последнего пилона в нескольких метрах до конца маршрута. По первоначальной версии, причиной стал выход из строя буксирного троса.

Как уточняет РИА Новости, фуникулёр долгое время не работал из-за локдауна, поездки возобновились месяц назад. В 2014−2016 годах на канатной дороге проводилось двухлетнее техобслуживание.