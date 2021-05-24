Узбекистан открыл почётное консульство в турецком городе Анталье. Почётным консулом страны назначен Барыш Гёкче. 23 мая ему были вручены консульские экзекватуры и аккредитационные карточки, сообщает ИА «Дунё».

В церемонии участвовали посол Узбекистана в Турции Алишер Агзамходжаев, заместитель главы провинции Анталья, представители деловых и академических кругов этого региона.





Алишер Агзамходжаев (слева) и Барыш Гёкче (справа). Фото: Facebook-страница посольства Узбекистана в Турции.

«С почётным консулом были обсуждены вопросы продвижения экономических интересов Узбекистана, привлечение турецких инвестиций в республику, содействие экспорту отечественной продукции на рынки Анталии и Турции, развитие культурно-гуманитарных и других связей», — говорится в сообщении.

Кабинет министров поручал Министерству иностранных дел рассмотреть вопрос назначения почётных консулов Узбекистана в городах Анталия, Адана и Бурса (Турция) в постановлении от 18 августа 2020 года (№494).