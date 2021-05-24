В результате двух дорожно-транспортных происшествий 24 мая в Чиланзарском районе Ташкента пострадали три человека, один скончался.
На пересечении улиц Мукими и Бунёдкор около 00:15 перевернулся автомобиль Epica, которым в состоянии алкогольного опьянения управлял 32-летний Шохрух Ш. Водитель и пассажиры — Сардор Н. и Санжар Р. — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУВД.
На месте происшествия не были обнаружены водительское удостоверение и иные документы, разрешающие управление транспортным средством. Их наличие устанавливается.
Вторая авария произошла примерно в 4:45 на улице Бунёдкор. Водитель Spark, 36-летний Фаррух Ю., столкнулся с разделительным бордюром. Он был госпитализирован, но позднее скончался от полученных травм.
По данным фактам ГУВД Ташкента проводится доследственная проверка.
Olga
Бордюр надо убрать!
Islam Djamalov
не успели закрыть на профилактику сайт ejarima, а в авариях уже гибнут люди, почуствовав свободу и безнаказанность
max maxx
Опять пьянь за рулем. Хорошо не забрал и не зацепил никого.