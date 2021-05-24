В результате двух дорожно-транспортных происшествий 24 мая в Чиланзарском районе Ташкента пострадали три человека, один скончался.

На пересечении улиц Мукими и Бунёдкор около 00:15 перевернулся автомобиль Epica, которым в состоянии алкогольного опьянения управлял 32-летний Шохрух Ш. Водитель и пассажиры — Сардор Н. и Санжар Р. — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщила пресс-служба ГУВД.

На месте происшествия не были обнаружены водительское удостоверение и иные документы, разрешающие управление транспортным средством. Их наличие устанавливается.





Вторая авария произошла примерно в 4:45 на улице Бунёдкор. Водитель Spark, 36-летний Фаррух Ю., столкнулся с разделительным бордюром. Он был госпитализирован, но позднее скончался от полученных травм.

По данным фактам ГУВД Ташкента проводится доследственная проверка.