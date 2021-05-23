Наступает лето — сезон свежих фруктов, солнца, долгих прогулок по городу, и, конечно же, летних каникул и отпусков.

Многие задумываются, куда отправиться этим летом, чтобы получить массу новых впечатлений и сохранить семейный бюджет. AsiaLuxe Travel предлагает отдых в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря, подводный мир которого можно сравнить с роскошными Мальдивскими островами.

Шарм-эль-шейх — это один из популярных курортов Египта. Туристы едут сюда ради чистых песчаных пляжей, невероятного по своей красоте Красного моря, подводный мир которого очаровывает дайверов, комфортного климата и отдыха вдали от шумных суетливых городов. AsiaLuxe Travel рассказывает, почему отдых в Шарм-эль-Шейхе — хороший выбор этого лета.

Оптимальное соотношение цены и качества

На территории курорта располагается огромное количество пятизвездочных отелей известных сетей с системой «все включено», таких как Rixos, Sheraton, Novotel и другие. Проживание в них будет значительно ниже, чем на территории других курортов (например, в Анталии или Бодруме). Кроме того, есть большой выбор бюджетных отелей. В целом стоимость комплексного турпакета на одного человека с авиабилетами, трансфером, проживанием, питанием «все включено» и страховкой с покрытием COVID-19 начинается от 7,2 млн сумов.





Огромный выбор развлечений на территории отеля

Практически в каждом отеле Шарм-эль-Шейха продумано все для семейного отдыха. Детские площадки, няни, аниматоры и многое другое доступно для детей на территории отеля. Также система питания «все включено» избавит от забот о том, где пообедать или поужинать.





Взрослые могут релаксировать в спа, наслаждаться закатами у моря или просто читать под шум волн.

Фантастические экскурсии для любителей истории

Многие в детстве интересовались историей Древнего Египта. Фараоны, пирамиды, бедуины — все это воистину завораживает. AsiaLuxe Travel рекомендует посетить Цветной каньон — ущелье, расположенное в Синайских горах в 150 км от Шарм-эль-Шейха около города Нувейба. Или отправиться на автобусе в загадочный Каир, поужинать с бедуинами и прогуляться на верблюдах.





Невероятный дайвинг

Богатство подводного мира Красного моря не сравнится ни с чем. Здесь можно увидеть экзотических рыб, скатов и удивительного окраса черепах. Любители экстрима могут заплыть с аквалангом подальше от берега и поплавать с китовыми акулами, длина которых достигает 4−5 метров.





Доступный шопинг

В Египет принято ездить за оригинальными сувенирами ручной работы, серебряными и золотыми украшениями, хлопком, коврами из шерсти и специями. Золото здесь особенное, мягкое, поэтому из него делают тонкие браслеты, длинные серьги и другие изделия с камнями и бижутерией.

В Египте можно найти и полюбившиеся, широко известные бренды. К лету в торговых центрах стартуют фестивали туризма и торговли. AsiaLuxe Travel рекомендует посетить магазины на площади Сохо. Сюда можно прийти за одеждой из натуральных тканей, кожаной обувью, стеклом и предметами интерьера. Сервис здесь оптимально соотносится с хорошим качеством изделий, которые можно купить со скидкой.

Ознакомиться с турпакетами в Шарм-эль-Шейх можно на сайте. Приобрести авиабилеты и туристические пакеты от AsiaLuxe Travel можно во всех турагентствах Узбекистана.

Также в честь запуска первого рейса компания дарит каждому туристу экскурсию по городу и ПЦР-тестирование абсолютно бесплатно.

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