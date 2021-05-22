18 мая на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята специальная резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, предложенная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдор Арипов рассказал о значимости резолюции и о том, как её принятие отразится на развитии региона Приаралья.

— Как вы оцениваете принятие нынешней резолюции по Приаралью, чем она важна для Узбекистана и региона Центральной Азии?

— Прежде всего, хочу отметить, что мировое сообщество единодушно поддержало инициативу Узбекистана, направленную на смягчение последствий Аральской катастрофы и развитие региона Приаралья. Соавторами резолюции выступило около 60 государств, в том числе Азербайджан, Афганистан, Индия, Иран, Китай, Оман, Пакистан, Россия, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Япония и другие. Символично, что Приаралье стало первым регионом, которому Генеральная Ассамблея ООН предоставила подобный статус.

Идея объявления Приаралья зоной экологических инноваций и технологий впервые была озвучена президентом Шавкатом Мирзиёевым на саммите Международного фонда спасения Арала 24 августа 2018 года. Она также была поддержана ведущими экспертами на международной конференции высокого уровня под эгидой ООН «Приаралье — зона экологических инноваций и технологий», которая прошла в Нукусе 25 октября 2019 года.

Принятие этой резолюции создаёт условия для активизации региональных и международных механизмов сотрудничества по превращению Приаралья из территории экологического кризиса в зону инновационного социально-экономического развития.

В частности, предполагается принятие коллективных усилий для внедрения энерго- и водосберегающих технологий, комплексного применения принципов «зелёной» экономики, развития экотуризма и реализации других мер.

Это говорит о том, что мы в корне изменили идеологию решения Аральской катастрофы: не просто привлекаем внимание к экологическому кризису с целью снижения негативных последствий, а создаем механизм устранения проблем.

— Какие проекты осуществляются Узбекистаном по смягчению последствий Аральской катастрофы и развитию Приаралья?

— За последние годы Узбекистан реализовал более 250 проектов, направленных на снижение последствий Аральского кризиса. Принята Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017−2021 годы, направленная на улучшение условий и качества жизни населения региона. В рамках программы реализовываются проекты общей стоимостью почти 8,5 трлн сумов.

Кроме того, принята Программу комплексного социально-экономического развития Каракалпакстана на 2020−2023 годы. В настоящее время из включенных в программу 1359 проектов реализованы около 750, создано более 4500 рабочих мест.

В конце 2018 года был создан Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для Приаралья под эгидой ООН. Основными целями фонда являются обеспечение скоординированного подхода в решении насущных проблем в Приаралье, связанных с жизнедеятельностью населения, включая аспекты здравоохранения, экономического развития, экологии, социальной защиты и другие.

Фонд также занимается обеспечением интегрированной помощи процессу развития Приаралья посредством объединения усилий правительства Узбекистана, агентств ООН и донорского сообщества. Основными донорами фонда являются Европейский союз, Финляндия, Норвегия, Республика Корея и Узбекистан.

В рамках трастового фонда привлечено более 230 млн долларов в виде прямых поступлений и параллельного финансирования. За счет этих средств фонд уже профинансировал 16 проектов в регионе Приаралья по обеспечению доступа населения к питьевой воде, повышению качества перинатальной помощи, поддержке инновационных молодежных инициатив в сельском хозяйстве, улучшению санитарных условий в общеобразовательных школах и совершенствованию системы здравоохранения.

Другая важнейшая инициатива — создание в 2018 году Международного инновационного центра Приаралья при президенте Республики Узбекистан. Центр проводит активную исследовательскую работу по восстановлению и повышению продуктивности водных и земельных ресурсов в Приаралье, трансферу инновационных технологий и подходов в условиях засоления. В настоящее время ведутся подготовительные работы по реализации совместных проектов с зарубежными партнерами из Швейцарии, Республики Корея, Китая и Туниса.

Кроме того, принимаются меры по развитию альтернативной энергетики в регионе Приаралья. В частности, в начале мая 2021 года между Минэнерго, Министерством инвестиций и внешней торговли и компанией ACWA Power было подписано соглашение о строительстве ветроэнергетического проекта мощностью 1500 МВт в Каракалпакстане. Этот объект станет крупнейшей ветряной электростанцией в регионе Центральной Азии и одной из крупнейших в мире.

— Вы рассказали о проектах, которые реализуются в республике. Каких результатов уже удалось достичь в рамках вышеуказанных мер?

— Приведу лишь несколько цифр и фактов.

Во-первых, за последние четыре года уровень централизованного питьевого водоснабжения в Каракалпакстане вырос с 40% до 67,1%. К 2025 году планируется довести эту цифру до 85%.

Во-вторых, на сумму 200 млрд сумов были построены 25 новых объектов здравоохранения, еще 38 были реконструированы. Кроме того, 21 медицинскому объединению предоставлено медицинское оборудование на сумму 66 млрд сумов.

В-третьих, в течение четырёх лет построено 13 новых дошкольных учреждений, реконструировано и отремонтированы еще 155. В результате охват дошкольным образованием увеличился с 32,2 до 62,1%.

Хотелось бы отдельно отметить работу, проделанную в Муйнакском районе, наиболее пострадавшем от высыхания Аральского моря. В целях обеспечения социально-экономического развития этого региона была принята специальная государственная программа, предусматривающая выполнение в 2019—2021 годах строительно-ремонтных работ на сумму 1 трлн 485 млрд сумов.

В результате только за последние два года в Муйнаке было построено множество многоэтажных домов, производственных предприятий, социальных и инфраструктурных объектов, среди которых прокладка водопроводной сети Кунград-Муйнак протяженностью 100 км. После 30-летнего перерыва здесь заработал самый северный аэропорт страны.

— С точки зрения восстановления экосистемы — можно ли рассчитывать на какой-либо прогресс?

— Сегодня на площади осушенного дна Аральского моря образовалась пустыня Аралкум. Несмотря на то, что проблема высыхания этого водоема возникла несколько десятилетий назад, кардинальные усилия по минимизации ее последствий стали приниматься лишь несколько лет назад.

В связи с тем, что восстановить Арал в прежних берегах практически невозможно, было принято решение создать лесные насаждения на осушенном дне.

Благодаря усилиям правительства, с 2018 года на 1,6 млн гектаров были высажены специальные пустынные растения. Они призваны стать буфером от соли и песка, которые, поднимаясь в воздух, наносят ощутимый вред окружающей среде.

Например, всего 1 саксаул позволяет остановить 4 тонны оползневого песка, а 1 гектар этого растения поглощает в год 1158,2 кг углекислого газа и при этом выделяет 835,4 кг кислорода.

Также стоит отметить, что пустынные растения создают вокруг себя благоприятный микроклимат для развития животного мира. На осушенном дне Аральского моря появились новые лесные экосистемы, где появились зайцы, лисы, фазаны, дикие кабаны и другие.

Кроме того, принимаются меры по сохранению имеющихся экосистем путём расширения площади охраняемых природных территорий в Приаралье. Например, за последние два года в Каракалпакстане созданы Национальный природный парк «Южный Устюрт» площадью более 1,4 млн гектаров и госзаказник «Судочье-Акпетки» на площади 280,5 тысячи гектаров.

Главное, на что хотелось бы обратить внимание: в последние годы Узбекистан полностью пересмотрел свои подходы к смягчению негативных последствий высыхания Аральского моря. Для этих целей мобилизуются значительные внутренние ресурсы, привлекается внешнее финансирование.

Реализуемые проекты имеют очень предметный, практический характер охватывают фактически все сферы: от комплексного социально-экономического развития до создания новой экосистемы в регионе Приаралья.

И, как я отметил, все эти усилия уже дают конкретные результаты. При этом, насколько мне известно, никто останавливаться на достигнутом не намерен, наоборот, планируется только наращивать активность в этом направлении.