В январе-апреле в Узбекистане произошло 2242 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 557 человек и пострадало 1684, сообщило ГУБДД МВД.

Больше всего аварий зафиксировано в Ферганской области (328), следом идут Ташкентская область (307) и Ташкент (286). За указанный период с участием пешеходов произошло 938 ДТП, велосипедистов — 146, детей — 243, мотоциклистов — 12.

Основными «субъективными причинами» ДТП называются превышение скорости (32,4%), непропуск транспорта, обладающего приоритетом (11,6%), неопытность водителя (5,9%), засыпание во время движения (5,5%) и управление автомобилем в нетрезвом состоянии (3,1%).

Среди «объективных причин» — переход через дорогу в неположенных местах из-за отсутствия пешеходных переходов (16,2%), обгон по встречной полосе в связи с отсутствием разделительных ограждений (9,3%), неорганизация велодорожек (4,1%) и другие.

В 2180 случаях за рулём автомобиля находились мужчины, в остальных 62 — женщины. Больше всего ДТП произошло с участием водителей в возрасте 28−32 лет.

В дневное время суток зафиксирована 1361 авария, в ночное — в 881. В разрезе дней недели ДТП чаще происходили по средам (334) и пятницам (383).

Ранее «Газета.uz» писала, что в первом квартале года в стране было зарегистрировано 1491 ДТП, в котором погибло 394 человека и пострадало 1168.

Инфографика ГУБДД.