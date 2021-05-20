Президент Украины Владимир Зеленский назвал своим приоритетом построение государства для всех жителей страны, а не только для олигархов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, посвященной своему второму году у власти, сообщает РБК.

«[Какие приоритеты?] Номер один — мы строим страну без олигархов. Об этом всем мы будем говорить детальнее, я готов обо всем говорить. Но действительно, страну без олигархов. Я думаю, вы уже ощущаете наши первые шаги, к которым я готовился долго. Уже видите результаты. Страну для 40 миллионов, а не сотни Forbes», — заявил Владимир Зеленский, перечисляя свои основные задачи на посту главы страны.

По его словам, в дальнейшем Киев готов продолжить политику введения санкций против олигархов внутри страны. «Мы строим страну, которая не ждет только санкционную политику других стран, а которая сама защищает свой суверенитет и сама проводит санкционную политику против пропагандистов, контрабандистов, криминальных авторитетов», — сказал он.

В связи с этим президент Украины анонсировал введение «реестра олигархов». Критерии признания лица олигархом будут прописаны в специальном законе. Основных пунктов три: «влияние на медиа в том или ином виде», «участие в политической жизни страны, влияние на депутатов и чиновников, министров» и «сумма активов».

«Мы не хотим убить крупный бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на СМИ не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть. Но если это будет, то эти люди получают билет под названием „олигарх“. Они появятся в специальном реестре, и тогда этот большой бизнес может потерять большую часть активов», — рассказал президент.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение ренты за добычу железной руды. Зеленский не считает, что это приведет к тенизации деятельности соответствующих предприятий.

«Мы понимаем, кто из предпринимателей сколько зарабатывает. Мы точно понимаем, как сделать так, чтобы никто не пострадал, никто не закрывал бизнес. Но когда у нас война, когда нам сложно, когда нечем платить пенсии людям, за счет государственных недр зарабатывать 200−300% мы не дадим», — подчеркнул он.

По его словам, «малый и средний бизнес не будут платить больше налогов, а большой бизнес должен помогать людям и помогать государству».

«Цена рыночная на металлургию сегодня растет? Значит, можно немного увеличить и поступления в бюджет. Мне кажется, что это справедливо», — добавил он.

Кроме того, Владимир Зеленский среди своих приоритетов на посту президента назвал проведение судебной реформы, в том числе принятие законов о Высшем совете правосудия, Национальном антикоррупционном бюро, Высшей квалификационной комиссии. Также он заявил о намерении завершить земельную реформу и начатые инфраструктурные проекты.